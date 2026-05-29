Bí quyết công nghệ giúp Bosch nâng tầm trải nghiệm cuộc sống

(VTC News) -

Một cuộc sống chất lượng giờ đây không chỉ nằm ở mẫu mã sản phẩm hay thiết kế đẹp mắt, mà còn ở những giải pháp công nghệ giúp mọi thứ vận hành nhẹ nhàng hơn cho người dùng trong công việc hằng ngày.

Tại Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chất lượng và sự tiện nghi, các sản phẩm giàu giá trị công nghệ càng trở thành yếu tố quan trọng trong hành vi mua sắm.

Với nền tảng chất lượng chuẩn Đức cùng công nghệ tiên tiến, Bosch tiếp tục phát triển các giải pháp giúp người nâng tầm cuộc sống: vun đắp tổ ấm tốt hơn, làm việc thông minh hơn và di chuyển vững tâm hơn.

"Với Bosch, đổi mới không phải là công nghệ vì công nghệ. Điều chúng tôi theo đuổi là những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cách mọi người sống, làm việc và di chuyển mỗi ngày", Ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ. "Khi công nghệ tiên tiến đi cùng lợi ích rõ ràng, người dung các sản phẩm Bosch sẽ cảm nhận một trải nghiệm sống tốt hơn và chất lượng hơn".

Để đưa tầm nhìn này đến gần hơn với người dùng Việt, tại sự kiện hợp tác với Tinh Tế "Bosch Experience Day", Bosch giới thiệu một số giải pháp mới tiêu biểu thuộc ba mảng công việc - gia đình - di chuyển.

Sự kiện là dịp để khách tham dự trải nghiệm trực tiếp sản phẩm và hiểu rõ hơn cách các đổi mới và công nghệ của Bosch hỗ trợ đời sống hằng ngày.

"Công thức" của Bosch để nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày

Bosch không tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, mà theo cách xây dựng một hệ sinh thái giải pháp có thể kết nối với nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Từ dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp, thiết bị gia dụng thông minh đến các giải pháp hậu mãi ô tô bền bỉ, Bosch kết hợp kỹ thuật tiên tiến với tính ứng dụng thực tiễn để tạo nên trải nghiệm hiệu quả và toàn diện hơn.

Trong không gian tổ ấm, công nghệ kết nối giúp người dùng tối ưu hiệu suất thiết bị và tận hưởng cuộc sống. Tại môi trường làm việc, dụng cụ điện cầm tay hỗ trợ người dùng chuyên nghiệp với các công cụ mạnh mẽ, chính xác và an toàn.

Trên hành trình di chuyển, Bosch hỗ trợ người lái với các linh kiện bền bỉ và vận hành ổn định để thích ứng tốt với điều kiện giao thông và thời tiết tại Việt Nam.

Dụng cụ điền cầm tay: Tăng hiệu suất và sức mạnh

Hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp, Bosch ra mắt tại Việt Nam danh mục Bosch Professional mới trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu của công trình và môi trường làm việc hiện đại.

Danh mục này gồm cả dụng cụ dùng pin và dùng điện, đi kèm giải pháp lưu trữ L-BOXX Contractor, pin EXPERT 18V và bộ sạc EXAL18V-160 – qua đó mở rộng hệ sinh thái để tăng hiệu năng, tính linh hoạt và an toàn khi làm việc.

Các sản phẩm mới kết hợp sức mạnh và độ bền, đồng thời tăng cường bảo vệ người dùng với loạt tính năng như động cơ không chổi than, thiết kế công thái học, KickBack Control, phanh thông minh, kiểm soát rung và công nghệ pin COOLPACK.

Thông qua danh mục trưng bày tại sự kiện, Bosch tiếp tục đồng hành cùng người dùng chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả hơn, an toàn hơn và chính xác hơn.

Thiết bị điện gia dụng: Tối giản việc nhà, nâng cao tiện nghi

Thông qua định hướng kết nối và tự động hóa, Bosch tiếp tục củng cố vị thế ở nhóm thiết bị điện gia dụng (Home Appliances) chất lượng cao trên toàn cầu.

Điểm nhấn nổi bật là công nghệ máy rửa chén của Bosch với Zeolith® Drying – sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng. Nhờ đó, Bosch duy trì danh hiệu Thương hiệu máy rửa chén số 1 thế giới trong 10 năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, nền tảng Home Connect đưa trải nghiệm “tự động và kết nối” đến gần hơn với người dùng: quản lý thiết bị kết nối và thuận tiện hơn, nhịp sinh hoạt linh hoạt và trực quan hơn. Từ căn bếp đến giặt sấy, công nghệ Bosch vận hành lặng lẽ để giảm việc nhà và tăng sự thoải mái tối đa mỗi ngày.

Khóa từ thông minh: Tăng cường an ninh gia đình

Trong định hướng mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh, Bosch giới thiệu Bosch Smart Lock - ngành hàng mới hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Sản phẩm được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận cho khóa điện tử chống trộm và tương thích điện từ (EMC), giúp người dùng an tâm hơn khi quản lý ra vào và tăng cảm giác an toàn cho các gia đình hiện đại.

Phụ tùng ô tô: Đồng hành cho hành trình an toàn và êm ái

Trong bối cảnh giao thông và thời tiết tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, người lái xe cần những linh kiện vận hành ổn định để an tâm trên mọi cung đường. Bosch mang đến các giải pháp hậu mãi thiết yếu như gạt mưa khí động học, má phanh và hệ thống lọc tiên tiến.

Các sản phẩm này góp phần cải thiện tầm nhìn, nâng hiệu quả phanh và tăng chất lượng không khí trong cabin, từ đó giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển.

Với trọng tâm vào độ bền và hiệu suất đáng tin cậy, giải pháp của Bosch phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Từ công việc, gia đình đến di chuyển, Bosch kết hợp chất lượng, công nghệ và đổi mới thiết thực để mang đến trải nghiệm tốt hơn mỗi ngày.

Với một hệ sinh thái sản phẩm chuẩn Đức, Bosch tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu dẫn đầu trong việc thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng và hiện thực hóa tinh thần “Sáng tạo vì cuộc sống”.