Cận cảnh đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM sau 3 tháng thi công

Từ khu vực từng là vùng đầm lầy, mặt bằng dự án nay trở thành công trường quy mô lớn với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị cơ giới hoạt động liên tục, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2028.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời. Hàng loạt máy khoan cọc nhồi, cần cẩu và phương tiện cơ giới hạng nặng hoạt động liên tục.
Nhiều phương tiện ra vào công trường, trong khi hệ thống máy móc phục vụ thi công nền móng vận hành không ngừng. Tiếng máy khoan, máy ép cọc và cần cẩu tạo nên không khí thi công khẩn trương tại khu vực dự án.
Hàng chục máy khoan cọc nhồi đang được huy động để thực hiện phần nền móng. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, tạo hệ móng sâu cho các công trình được xây dựng trên khu vực dự án.
Hàng trăm công nhân được chia thành nhiều mũi thi công, làm việc ngày lẫn đêm.
Khi trời tối, hệ thống đèn chiếu sáng cùng các thiết bị cơ giới tiếp tục hoạt động, khiến đại công trường tại Thủ Thiêm luôn trong trạng thái tất bật.
Sự thay đổi của khu vực này thể hiện rõ sau hơn 3 tháng triển khai. Từ một khu vực đất trống, địa hình đầm lầy, công trường đang từng bước hình thành những hạng mục nền móng đầu tiên của Trung tâm hành chính - chính trị mới của TP.HCM.
Trung tâm hành chính - chính trị mới của TP.HCM được thiết kế với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức và phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa.
Công trình được định hướng xây dựng theo mô hình hiện đại, thông minh, là nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của thành phố. Dự án hướng tới mô hình “công sở mở”, tích hợp hạ tầng số và các không gian phục vụ cộng đồng.
Bên cạnh khu vực làm việc, dự án chú trọng hệ thống không gian xanh, mặt nước và không gian công cộng, nhằm bảo đảm các chỉ tiêu về cây xanh, cảnh quan, hướng tới môi trường sinh thái hài hòa.
Dự án nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, được bao quanh bởi các tuyến đường Tố Hữu, Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch.
Dự án Trung tâm hành chính - chính trị TP.HCM có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.591 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Công trình thực hiện theo hợp đồng BT, kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách Nhà nước.
Dự án được chia thành 4 thành phần độc lập. Trong đó, dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan có tổng mức đầu tư dự kiến 3.509 tỷ đồng.
Trung tâm hành chính TP.HCM có tổng mức đầu tư 18.492 tỷ đồng. Trung tâm hội nghị - biểu diễn có tổng mức đầu tư 6.856 tỷ đồng, trong khi Quảng trường trung tâm thành phố có mức đầu tư 733 tỷ đồng.
Dự án cũng được định hướng kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, góp phần hình thành hạt nhân trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế của TP.HCM, đồng thời liên thông với sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho Khu đô thị Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại và hình thành không gian trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa của TP.HCM.
Hiện tại, trên khu đất rộng lớn, những hạng mục nền móng đầu tiên đang dần hình thành. Hàng loạt máy khoan cọc nhồi, cần cẩu và thiết bị cơ giới tiếp tục hoạt động, đánh dấu bước chuyển từ khu vực đất đầm lầy thành một đại công trường quy mô lớn giữa Thủ Thiêm.
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