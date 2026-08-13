Cận cảnh đại công trường Trung tâm hành chính mới TP.HCM sau 3 tháng thi công

Trung tâm hành chính - chính trị mới của TP.HCM được thiết kế với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức và phục vụ từ 1.500 đến 2.000 lượt người dân, đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa.