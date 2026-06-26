Lotte và Phát Đạt ký hợp tác đầu tư siêu dự án 60.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

(VTC News) -

Sáng 26/6, tại TP.HCM, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) chính thức ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) ký hợp đồng tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án, hoàn thiện cấu trúc tài chính cho thương vụ đầu tư.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM cùng lãnh đạo Lotte, Phát Đạt, MB Bank và nhiều đối tác.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt và ông ông Shin Man Soo - Phó Chủ tịch Lotte E&C ký hợp tác đầu tư dự án.

Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn tại khu lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án nằm tại phân khu chức năng 2A, trải trên 6 lô đất với tổng diện tích khoảng 7,54 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Khu đất tiếp giáp Quảng trường trung tâm và hồ trung tâm Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp với hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và hệ thống metro. Theo quy hoạch, đây là khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính, tài chính, thương mại và dịch vụ quốc tế mới của TP.HCM.

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%, đồng phát triển các hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Doanh nghiệp đồng thời trực tiếp phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng phần khối đế thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Việc tham gia dự án giúp Phát Đạt mở rộng hiện diện tại khu trung tâm mới của TP.HCM, đồng thời kết hợp kinh nghiệm phát triển đô thị quốc tế của Lotte với sự am hiểu thị trường trong nước của doanh nghiệp Việt Nam.

Song song với lễ ký hợp tác đầu tư, Phát Đạt và MB Bank cũng ký hợp đồng tài trợ vốn. Theo đó, MB Bank sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Đại diện MB Bank cho biết, việc thu xếp nguồn vốn ngay từ giai đoạn đầu sẽ giúp bảo đảm tiến độ triển khai dự án. Ngân hàng cũng khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng kế hoạch giải ngân theo lộ trình thực hiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt cho biết, Lotte Eco Smart City Thu Thiem không chỉ là dự án có quy mô đầu tư lớn mà còn mang ý nghĩa trong việc thúc đẩy hình thành khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo ông Đạt, sự hợp tác giữa Lotte và Phát Đạt là minh chứng cho việc kết nối hiệu quả giữa nguồn lực quốc tế với năng lực của doanh nghiệp trong nước. Việc MB Bank đồng hành tài trợ vốn cũng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực, bảo đảm thực hiện các cam kết đầu tư đúng tiến độ.

"Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác đầu tư giữa Lotte và Phát Đạt trong dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem là minh chứng cho sự kết nối hiệu quả giữa nguồn lực quốc tế và sự am hiểu địa phương của doanh nghiệp trong nước", ông Nguyễn Văn Đạt nói.

Về phía Lotte, ông Shin Man Soo, Phó Chủ tịch Lotte E&C đánh giá việc Phát Đạt tham gia với tỷ lệ 35% không đơn thuần là sự kết hợp về vốn mà còn tạo hiệu ứng cộng hưởng trong phát triển dự án.

Ông cho biết Lotte kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực quốc tế của tập đoàn trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, khách sạn với kinh nghiệm phát triển bất động sản của Phát Đạt sẽ góp phần kiến tạo một tổ hợp thương mại - nhà ở hiện đại tại vị trí trung tâm Thủ Thiêm.

“Lotte Eco Smart City Thu Thiem là một trong những dự án trọng điểm của Lotte tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển quốc tế của Lotte và sự am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam của Phát Đạt sẽ tạo nền tảng vững chắc để triển khai một dự án đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan”, ông Shin Man Soo nói.

Đại diện Lotte cũng bày tỏ mong muốn dự án không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn trở thành một di sản đô thị, đóng góp lâu dài cho sự phát triển của TP.HCM.

Theo quy hoạch, Lotte Eco Smart City Thu Thiem sẽ phát triển theo mô hình tổ hợp đô thị đa chức năng, tích hợp văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, khu lưu trú, không gian công cộng và khu nhà ở trong cùng một hệ sinh thái, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế về quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị.