Dự báo thời tiết 13/8: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt trên 37°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/8/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu) duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 14/8, nắng nóng dịu dần và thu hẹp dần phạm vi ở Bắc Bộ. Trừ các tỉnh, thành Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, các khu vực khác ở Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 13/8, miền Bắc duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C. (Ảnh minh hoạ)

Trong hai ngày 13-14/8, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Từ 15/8, nắng nóng diện rộng khả năng kết thúc ở Bắc Bộ và thu hẹp trên khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cũng trong ngày 13/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung lúc chiều tối và tối và dồn chủ yếu ở cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Ban ngày, các khu vực này có nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/8/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-28°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C, trong đó, Lai Châu và Điện Biên 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.