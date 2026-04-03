Cận cảnh loạt dự án trọng điểm định hình vị thế khu đô thị Thủ Thiêm

Nhiều năm qua, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) được ưu tiên đầu tư hạ tầng và nay đang đứng trước giai đoạn chuyển mình rõ nét để định hình vị thế khi loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đồng loạt triển khai.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 4, trên nhiều tuyến đường nội khu máy móc và công nhân hoạt động nhộn nhịp.
Dọc trục Mai Chí Thọ - Tố Hữu, một số công trình bắt đầu thi công, góp phần định hình rõ nét hơn diện mạo đô thị hiện đại.
Hạ tầng giao thông tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc “đánh thức” Thủ Thiêm. Trong đó, dự án cầu Thủ Thiêm 4 đang được TP.HCM nghiên cứu triển khai, dự kiến kết nối khu đô thị với khu Nam (Quận 7 cũ), góp phần giảm tải áp lực giao thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Song song, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm cũng được xúc tiến. Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, hình thành không gian công cộng ven sông hiện đại.
Đáng chú ý, tuyến Metro Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến được động thổ vào dịp 30/4. Tuyến metro này giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu trung tâm hiện hữu với Thủ Thiêm, đồng thời nằm trong trục giao thông chiến lược nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.
Ngoài các dự án đang triển khai, Thủ Thiêm sắp đón thêm nhiều công trình quan trọng dự kiến động thổ trong dịp 30/4. Trong đó, trung tâm hành chính mới của TP.HCM được kỳ vọng trở thành đầu não quản lý hiện đại, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị. Cùng với đó, công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm sẽ tạo thêm không gian xanh quy mô lớn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.
Các dự án trên được xem là điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đô thị và nâng cao chất lượng sống cho cư dân tương lai.
Theo quy hoạch, Thủ Thiêm sẽ trở thành trung tâm tài chính - thương mại mới của TP.HCM, thu hút các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế thành phố trong khu vực.
Ngoài ra, dự án quảng trường trung tâm, công viên ven sông kết hợp với cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng mang tính biểu tượng.
Dù vẫn còn những thách thức nhất định trong quá trình triển khai, nhưng với việc hoàn tất giải phóng mặt bằng, cùng hàng loạt dự án hạ tầng và bất động sản đồng loạt khởi động, Thủ Thiêm đang chuyển mình phát triển trong giai đoạn mới.
