Để khát vọng của người dân Bắc Ninh hòa cùng khát vọng phát triển của đất nước

Vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến

Phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 12/8 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và thành phố Quảng Ninh, bà Trần Thị Vân - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, mỗi quyết sách của Quốc hội đều mang theo kỳ vọng của nhân dân và tầm nhìn của đất nước. Có những quyết sách nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt, nhưng cũng có những quyết sách định hình tương lai.

Việc trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết để Bắc Ninh và Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tại kỳ họp này, chính là những quyết sách có ý nghĩa như vậy.

Bà Trần Thị Vân - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội trường Quốc hội

“Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến khoa bảng và cách mạng. Nơi lịch sử và văn hóa hòa quyện với nhau, mỗi tấc đất thấm đẫm chiều sâu của truyền thống Kinh Bắc. Đó cũng là vùng đất mà tiếng hát quan họ đã vượt qua không gian và thời gian để trở thành di sản“, bà Trần Thị Vân cho biết.

Theo bà Trần Thị Vân, Bắc Ninh hôm nay không chỉ được biết đến bởi những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống mà đang từng bước khẳng định vị thế là một biểu tượng của đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Từ một tỉnh có quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, Bắc Ninh vươn mình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu cả nước.

Quy mô nền kinh tế đứng thứ 5, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt 52,5 tỷ USD, đứng thứ nhất; thu hút đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 52 tỷ USD, đứng thứ 2; kinh tế số chiếm 46% GRDP, đứng thứ nhất và cao gấp hơn 3 lần mức bình quân chung của cả nước.

“Đây không chỉ là những con số phản ánh quy mô phát triển, mà còn cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội, năng lực hội nhập sức vươn lên của địa phương. Thực tiễn đã chứng minh, khi được trao cho cơ hội phát triển, Bắc Ninh luôn biết biến cơ hội thành kết quả, biến tiềm năng thành giá trị và biến khát vọng thành hành động“, nữ đại biểu Quốc hội nhấn mạnh.

Điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cho biết, điều mà bà trăn trở mỗi khi tiếp xúc cử tri đó chính là những ánh mắt đầy kỳ vọng và niềm tin của người công nhân mong muốn được sống và làm việc trong một đô thị văn minh, hiện đại.

Đó là mong ước của những người nông dân về quá trình đô thị hóa nhưng vẫn gìn giữ được những cánh đồng, dòng sông và những làng quê đáng sống. Đó là kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư, kinh doanh hiện đại, minh bạch, thuận lợi. Đó là khát vọng của những người trẻ muốn được lập nghiệp, cống hiến ngay trên chính quê hương mình.

Theo bà, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là đích đến, mà còn là điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới với yêu cầu cao hơn, chuẩn mực hơn và trách nhiệm lớn hơn.

Bắc Ninh ý thức sâu sắc rằng phía trước còn nhiều nhiệm vụ nặng nề. Đó là yêu cầu về quy hoạch và tổ chức không gian phát triển; bảo vệ môi trường; phát triển bền vững; nâng cao chất lượng sống của người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị của một đô thị trực thuộc Trung ương.

“Đây cũng chính là những vấn đề mà nhiều vị đại biểu Quốc hội quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, những khuyến nghị và hiến kế cho Bắc Ninh. Chúng tôi trân trọng tiếp thu những ý kiến quý báu đó để tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển của Bắc Ninh trong thời gian tới“, bà Trần Thị Vân cho biết.

Nhấn mạnh lịch sử phát triển của Bắc Ninh luôn gắn liền với sự quan tâm của Trung ương và sự đồng hành của các địa phương trong cả nước, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách trong giai đoạn phát triển mới.

“Sự đồng hành và ủng hộ của Quốc hội là động lực to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh. Để khát vọng của người dân Bắc Ninh hòa cùng khát vọng phát triển của đất nước; để vùng đất ngàn năm văn hiến tiếp tục tỏa sáng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của mình“, bà Trần Thị Vân nhấn mạnh.