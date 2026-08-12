Messi viết tâm thư nghẹn ngào tiễn biệt cha

(VTC News) -

Ngày 12/8, Lionel Messi lần đầu lên tiếng sau khi cha anh, ông Jorge Messi, qua đời. Trong dòng trạng thái đăng trên Facebook cá nhân, siêu sao Argentina bày tỏ nỗi đau và kể lại những ngày cuối cùng anh thi đấu tại World Cup 2026 trong lúc sức khỏe của cha ngày càng xấu đi.

“Bố ơi, con vẫn không thể tin được bố đã ra đi. Con vẫn chưa thể chấp nhận được, hay đúng hơn là con không muốn chấp nhận. Thật khó để tưởng tượng rằng con sẽ không còn được gặp bố nữa, rằng chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa. Con biết bố đã phải chịu đựng và đó là điều tốt nhất, nhưng bố đã ra đi quá sớm. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để cùng nhau tận hưởng”, Messi viết.

Đáng chú ý, siêu sao người Argentina cho biết tình trạng của cha trở nên đặc biệt xấu chỉ vài ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina, giải đấu mà chính ông Jorge từng nhiều lần mong muốn con trai tham dự.

Messi đăng tải dòng trạng thái tiễn biệt cha. (Ảnh: Leo Messi/Facebook)

“Bố đã nhiều lần mong con thi đấu kỳ World Cup cuối cùng, vậy mà chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, tình trạng của bố lại trở nên tồi tệ. Đó là lần đầu tiên bố không thể có mặt tại một giải đấu của con, nhưng mẹ nói với con rằng bố sẽ khỏe hơn, rằng bố sẽ ổn để có thể lên đường. Con còn nói với bố rằng chúng con sẽ vào đến trận chung kết để bố có thể sang xem”.

Tại World Cup 2026, Messi từng gây chú ý khi bật khóc sau khi ghi bàn vào lưới Algeria. Sau trận đấu, tiền đạo này tiết lộ cảm xúc của anh chịu ảnh hưởng lớn bởi những vấn đề riêng trong gia đình.

Dù luôn lo lắng cho cha, Messi vẫn tiếp tục hành trình tại World Cup với hy vọng Argentina có thể tiến thật xa, qua đó giúp ông Jorge có thêm thời gian hồi phục để chứng kiến con trai thi đấu.

“Mỗi khi một trận đấu kết thúc, con đều chờ đợi tin nhắn của bố. Chính lúc đó, con mới nhận ra tình hình thực sự nghiêm trọng đến mức nào. Dù vậy, con vẫn không ngừng nghĩ đến việc phải tiến càng xa càng tốt, để bố có thêm thời gian và có thể xem được ít nhất một trận đấu. Chúng con đã vào đến chung kết, nhưng bố vẫn không thể có mặt”, siêu sao người Argentina chia sẻ.

Argentina cuối cùng tiến đến trận chung kết, nhưng ông Jorge không thể tới sân. Messi cho biết anh muốn giành chức vô địch để mang chiếc cúp về cho cha, nhưng cơ thể đã không còn cho phép anh thi đấu với trạng thái tốt nhất.

“Con muốn giành chức vô địch để mang chiếc cúp ấy về cho bố, để cho bố thấy thêm một chiếc cúp mới. Nhưng con đã không thể làm được, đôi chân con không còn chịu nổi nữa. Lần này, con đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không được. Con chưa bao giờ cảm thấy thể trạng của mình thực sự ổn.

Một trong những chi tiết khiến Messi day dứt nhất là khi trở về nhà, tình trạng của ông Jorge đã khiến hai cha con không còn có thể trò chuyện trọn vẹn về World Cup. Theo Messi, cha anh thậm chí nghĩ Argentina đã thua trận chung kết trên loạt sút luân lưu.

Messi thừa nhận sự ra đi của cha khiến anh bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai của chính mình, trong đó có việc sẽ tiếp tục thi đấu bóng đá trong bao lâu.

“Con không biết mình sẽ phải làm gì khi không còn bố, cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Con chỉ biết chơi bóng đá, vậy mà giờ đây con lại có rất nhiều hoài nghi về việc liệu mình có tiếp tục làm điều đó thêm bao lâu nữa. Bố đã ở bên con ngay từ những ngày đầu tiên, chỉ còn một chút nữa thôi là đến cuối chặng đường rồi. Tại sao bố không cố thêm một chút nữa để hai bố con mình có thể cùng nhau đi đến cuối?“, Messi bày tỏ.

Trong tâm thư, Messi cũng nhắc lại những ký ức từ thuở nhỏ. Ông Jorge thường đưa con trai tới sân tập ngay sau giờ làm và chưa từng bỏ lỡ các trận đấu của Messi. Khi sự nghiệp của con trai phát triển, ông không chỉ đóng vai trò người cha mà còn trở thành người đại diện, đồng hành với Messi trong phần lớn sự nghiệp.

“Bố vừa là người cha, vừa là bạn, vừa là người đại diện của con. Trong mỗi thời điểm, bố luôn biết mình cần trở thành người như thế nào và bố chưa bao giờ sai. Dù đôi lúc con có trách móc bố hay hai bố con cãi nhau, cuối cùng bố vẫn luôn đúng. Mọi chuyện rồi cũng diễn ra đúng như những gì bố đã nói”.

Khép lại dòng trạng thái, tiền đạo Argentina cho biết những điều cha mẹ truyền dạy sẽ tiếp tục được anh dành cho các con của mình: “Con sẽ nhớ bố rất nhiều, nhưng bố sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời con, đặc biệt là trong cách con nuôi dạy các con của mình, bởi con đang dạy dỗ chúng theo đúng cách bố mẹ đã từng dạy dỗ con. Bố hãy yên nghỉ và từ trên cao hãy tiếp tục dõi theo, bảo vệ chúng con như bố vẫn luôn làm khi còn ở đây. Cảm ơn bố vì tất cả. Con yêu bố”.

Ông Jorge Messi qua đời tối 7/8 tại một bệnh viện ở Rosario, Argentina. Thông tin này được một số phương tiện truyền thông địa phương và tờ Infobae đăng tải. Trong khoảng 2 tháng trước đó, tình trạng sức khỏe của cha Messi liên tục trở thành chủ đề được truyền thông Argentina quan tâm. Ông được cho là gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do căn bệnh kéo dài nhiều năm.