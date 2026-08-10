(VTC News) -

Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 10/8/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 10/8 - Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 10/8/2026.

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- XSPY 3/8/2026

Kỳ quay số ngày 3/8/2026 của xổ số Phú Yên có giải đặc biệt mang số 021521. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 3/8, kết quả xổ số Phú Yên ngày 3/8/2026.

- XSPY 27/7/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 27/7/2026 mang số 728658. Chi tiết kết quả các hạng giải được công bố như sau:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 27 tháng 7 năm 2026.

- XSPY 20/7/2026

Tại kỳ quay số ngày 20/7/2026, xổ số Phú Yên ghi nhận giải đặc biệt 666290. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSPY 20/7, kết quả xổ số Phú Yên ngày 20/7/2026.

- XSPY 13/7/2026

Giải đặc biệt xổ số Phú Yên ngày 13/7/2026 được xác định là 297580. Kết quả chi tiết các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 13/7/2026.

- XSPY 6/7/2026

Kỳ quay số xổ số Phú Yên ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt mang số 197681. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSPY 6/7, kết quả xổ số Phú Yên ngày 6/7/2026.

- XSPY 29/6/2026

Trong kỳ quay số ngày 29/6/2026, giải đặc biệt xổ số Phú Yên là 325404. Kết quả các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Phú Yên ngày 29/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm có Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 10/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.