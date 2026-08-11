Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Tiếp tục tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh sau khi Iran và Mỹ đưa ra các yêu cầu bồi thường với nhau, làm giảm triển vọng đạt thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran và đáp ứng một số điều kiện khác để mở lại tuyến đường biển quan trọng này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran phải bồi thường cho “tất cả những người mà họ đã làm thiệt mạng và làm bị thương nặng”.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Hiện Iran và Mỹ không tiến hành đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết vào ngày 9/8 rằng Tehran sẽ không bắt đầu đàm phán trong khi Washington vẫn vi phạm thỏa thuận tạm thời mà hai nước ký kết hồi tháng 6.

Với việc Iran đưa ra thêm các yêu cầu, phần lớn các nhà giao dịch lo ngại về tình trạng nguồn cung bị thắt chặt trong ngắn hạn có khả năng sẽ kéo dài hơn.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến nguồn cung dầu là việc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cho biết họ đã tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại thành phố Jizan, Saudi Arabia vào ngày 9/8 vừa qua.

Theo Reuters đưa tin, Saudi Aramco đã hoãn thời điểm khởi động lại nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng/ngày đến ngày 30/8, sau khi cơ sở này hứng chịu hai cuộc tấn công của lực lượng Houthi trong những tuần gần đây.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra chỉ hai ngày sau khi Saudi Arabia ký hiệp ước phòng thủ chung với hai đồng minh là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, nhằm ứng phó với tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran gây ra.

Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE cho biết vào ngày 7/8 rằng, 15 tàu của công ty này đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc không kích của Ukraine đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và tổ hợp hóa dầu ZapSibNeftekhim tại Tyumen của Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 6/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 660 đồng/lít, không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.