(VTC News) -

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian quan trọng, được gọi là tháng xã tội vong nhân, khi linh hồn những người đã khuất được phép trở lại dương gian. Vì thế các gia đình làm lễ cúng tổ tiên, cha mẹ, ông bà và thân nhân đã khuất, cúng thí thực cho các cô hồn không nơi nương tựa, với những nghi lễ quan trọng nhất được thực hiện vào ngày rằm.

Bên cạnh đó, tháng 7 Âm lịch cũng gắn với lễ Vu lan báo hiếu, một dịp quan trọng để con cháu tưởng nhớ, tri ân cha mẹ, tổ tiên. Vì vậy, tháng 7 không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ “tháng cô hồn” mà còn là thời điểm đề cao lòng hiếu thảo, sự biết ơn và tinh thần hướng thiện.

Theo lịch vạn niên, tháng 7 âm lịch năm nay bắt đầu từ ngày 13/8 và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch, kéo dài 29 ngày.

Gợi ý mâm lễ cúng mùng 1 tháng 7 Âm lịch. (Ảnh: Thu Hương)

Trong ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ vật để dâng lên thần linh, Thổ công và gia tiên. Mâm cúng có thể được chuẩn bị tùy theo điều kiện, phong tục của từng gia đình, địa phương. Sau khi sửa soạn lễ vật, gia chủ thường thắp hương, thành tâm đọc văn khấn để kính cáo thần linh, tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong gia đình bình an.

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng vào ngày đầu tháng còn mang ý nghĩa khởi đầu một tháng mới với mong muốn mọi việc thuận lợi, gia đạo yên ổn.

Dưới đây là gợi ý văn khấn ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam, gồm bài văn khấn cúng thần linh, Thổ công và bài văn khấn cúng gia tiên.

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch cúng thần linh, Thổ công

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ, Tài thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong xứ này.

Tín chủ chúng con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả, đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia bình an, công việc hanh thông, lộc tài thăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành cúi xin được phù hộ độ trì và chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch cúng gia tiên

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần.

Con kính lạy các ngài thần linh cai quản trong xứ này.

Các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại trong họ.

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con là…

Ngụ tại… cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Các vị tôn thần cai quản trong xứ này

Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông; người người được chữ bình an; tám tiết vinh khang thịnh vượng; lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang; sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!