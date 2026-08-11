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Xuất bản ngày 11/08/2026 07:05 AM
Xuất bản ngày 11/08/2026 07:05 AM

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật mới nhất giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/8/2026 và nhiều thương hiệu khác trong nước.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng 24K, vàng ròng hoặc vàng ta. Do chứa hàm lượng vàng cao, loại vàng này có màu vàng đậm, độ sáng tự nhiên và giá trị lớn.

Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng nhẫn trơn. Tuy nhiên, do đặc tính mềm, dẻo khiến vàng 9999 dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh.

Giá vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 11/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 14,06 - 14,36 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 11/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.110.000

14.412.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

14.110.000

14.413.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.060.000

14.370.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.760.000

14.210.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 11/8/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.110.000

14.412.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.060.000

14.360.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.060.000

14.370.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.760.000

14.210.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.000.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.000.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.790.000

14.290.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.100.000

14.500.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.900.000

14.400.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.110.000

14.410.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.

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