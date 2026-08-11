Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng 24K, vàng ròng hoặc vàng ta. Do chứa hàm lượng vàng cao, loại vàng này có màu vàng đậm, độ sáng tự nhiên và giá trị lớn.
Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng nhẫn trơn. Tuy nhiên, do đặc tính mềm, dẻo khiến vàng 9999 dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay 11/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 300.000 đồng/chỉ.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 14,06 - 14,36 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 11/8/2026
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.110.000
14.412.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
14.110.000
14.413.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.060.000
14.360.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.060.000
14.370.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.760.000
14.210.000
đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 11/8/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
14.110.000
14.412.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
14.060.000
14.360.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
14.060.000
14.370.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.760.000
14.210.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC 999.9
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
14.000.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
14.000.000
14.400.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.790.000
14.290.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
14.100.000
14.500.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.900.000
14.400.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
14.110.000
14.410.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.800.000
14.300.000
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.
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