(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng 24K, vàng ròng hoặc vàng ta. Do chứa hàm lượng vàng cao, loại vàng này có màu vàng đậm, độ sáng tự nhiên và giá trị lớn.

Vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng nhẫn trơn. Tuy nhiên, do đặc tính mềm, dẻo khiến vàng 9999 dễ bị trầy xước, móp méo nếu chịu tác động mạnh.

Giá vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay 11/8, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 14,11 - 14,41 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua - bán là 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ giao dịch ở mức 14,06 - 14,36 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC, cập nhật đến 7h ngày 11/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.110.000 14.412.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.110.000 14.413.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.060.000 14.360.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.060.000 14.370.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.760.000 14.210.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 11/8/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.110.000 14.412.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.060.000 14.360.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.060.000 14.370.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.760.000 14.210.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.000.000 14.400.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.790.000 14.290.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.100.000 14.500.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.900.000 14.400.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.110.000 14.410.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.800.000 14.300.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.