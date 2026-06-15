Tấp nập thi công siêu dự án gần 30.000 tỷ đồng giữa khu đất vàng TP.HCM

Sau hơn một tháng khởi công, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại phường An Khánh đang bước vào giai đoạn thi công sôi động. Từ khu đất nền thấp, nhiều vị trí từng là vùng đầm lầy, công trường nay đã trở nên nhộn nhịp với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ.