Video: Tấp nập thi công siêu dự án gần 30.000 tỷ đồng giữa khu đất vàng TP.HCM
Sau hơn một tháng khởi công, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM tại phường An Khánh đang bước vào giai đoạn thi công sôi động. Từ khu đất nền thấp, nhiều vị trí từng là vùng đầm lầy, công trường nay đã trở nên nhộn nhịp với hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên khu vực triển khai dự án, nhiều dàn khoan cọc nhồi, cần cẩu, xe cơ giới và hệ thống vật tư xây dựng đã được tập kết. Các đơn vị thi công đồng loạt triển khai công tác xử lý nền móng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị cho các hạng mục tiếp theo.
So với thời điểm khởi công cuối tháng 4, hiện trường đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Việc huy động đồng thời nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công cho thấy quyết tâm của chủ đầu tư trong việc bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra.
Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM, được kỳ vọng tạo nền tảng xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dự án được quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với mục tiêu hình thành tổ hợp trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm tình trạng phân tán trụ sở các cơ quan hành chính, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
Trung tâm hành chính được thiết kế với tổng diện tích sàn khoảng 272.000 m², đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hệ thống trung tâm hành chính công dự kiến phục vụ từ 1.500 - 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày.
Ngoài trung tâm hành chính, dự án còn bao gồm trung tâm hội nghị - biểu diễn quy mô khoảng 2.000 chỗ ngồi, công viên cảnh quan hồ trung tâm, quảng trường trung tâm cùng nhiều công trình biểu tượng và không gian tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của TP.HCM.
Về pháp lý, ngày 18/4, HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án. Đến ngày 23/4, UBND TP.HCM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Theo phương án được phê duyệt, toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng và được chia thành bốn dự án thành phần độc lập.
Trong đó, dự án hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan có tổng mức đầu tư gần 3.509 tỷ đồng; Trung tâm hành chính TP.HCM khoảng 18.493 tỷ đồng; Trung tâm hội nghị - biểu diễn khoảng 6.856 tỷ đồng; còn Quảng trường trung tâm có tổng mức đầu tư hơn 733 tỷ đồng.
Ngày 27/4, UBND TP.HCM tiếp tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thành phần Quảng trường trung tâm. Đây cũng là hạng mục đầu tiên được triển khai thi công trên thực địa.
Hiện Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group - đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với ba dự án thành phần còn lại. Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị liên quan thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình UBND TP.HCM phê duyệt theo quy định.
Theo kế hoạch, Quảng trường trung tâm dự kiến hoàn thành vào ngày 30/11/2027; hạ tầng kỹ thuật và hầm xe hoàn thành vào tháng 5/2027; Trung tâm hội nghị - biểu diễn hoàn thành vào tháng 2/2028; còn Trung tâm hành chính TP.HCM dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 9/2028.
Để bảo đảm tiến độ chung, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các hồ sơ pháp lý khác; đồng thời đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần trong năm 2026.
Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM có quy mô khoảng 33 ha, nằm tại vị trí trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu đất được bao quanh bởi ba trục giao thông lớn gồm Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với khu trung tâm hiện hữu cũng như các khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, đồng thời hình thành hệ thống quảng trường, công viên và không gian công cộng quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho khu đô thị Thủ Thiêm.
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