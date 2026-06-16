Tấp nập thi công 4 tuyến đường huyết mạch tại Thủ Thiêm

Trong khi đó, đoạn cuối đường Tố Hữu kết nối với đường Trần Não và đường Lương Định Của cũng đang được triển khai thi công. Tuyến đường Tố Hữu (đường ven hồ trung tâm) dài khoảng 3 km, có mặt cắt ngang 29,2 m và hiện đã hoàn thiện phần lớn chiều dài. Tại khu vực giao với đại lộ Mai Chí Thọ, các hạng mục còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.