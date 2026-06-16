Tấp nập thi công 4 tuyến đường huyết mạch tại Thủ Thiêm

Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang bước vào giai đoạn thi công sôi động khi toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm 2026.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy, trên các tuyến đường thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM), không khí thi công diễn ra khẩn trương với sự tham gia của hàng chục công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị chuyên dụng.
Dự án gồm 4 tuyến đường chính là đường Trần Bạch Đằng (ký hiệu R1), đường Tố Hữu (ký hiệu R2), đường Nguyễn Thiện Thành (ký hiệu R3) và đường Bùi Thiện Ngộ (ký hiệu R4), có tổng chiều dài khoảng 12 km, tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng.
Tại đường Trần Bạch Đằng, đoạn đi qua khu biệt thự Lan Anh, sau khi được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã triển khai phát quang hiện trường và tiến hành khoan cọc nhồi để chuẩn bị thi công các hạng mục tiếp theo.
Cách đó khoảng 500 m, hướng về cầu Ba Son, cầu số 6 - công trình từng dang dở suốt hơn một thập kỷ - cũng đã được nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị thi công trở lại.
Công trình đang triển khai khoan cọc nhồi, thi công móng cầu với nhiều mũi thi công hoạt động liên tục.
Ở đoạn đường Trần Bạch Đằng đối diện vị trí cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, các đơn vị thi công đang thực hiện nền đường, xử lý đầu cọc bê tông và chuẩn bị triển khai phần móng công trình.
Theo thiết kế, đường Trần Bạch Đằng có chiều dài khoảng 3,4 km, mặt cắt ngang 55 m với quy mô từ 6 đến 10 làn xe. Đây được xem là trục giao thông xương sống, kết nối các khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Điểm cuối của tuyến đường sẽ kết nối với đường Trần Não. Hiện khu vực nút giao giữa đường Trần Bạch Đằng và đường Trần Não cũng đang được triển khai thi công đồng loạt.
Không xa khu vực này, dự án đường Lương Định Của nối dài từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Thủ Thiêm cũng đã có mặt bằng sạch và đang được triển khai khoan cọc nhồi.
Đây là một trong những trục giao thông quan trọng của khu Đông TP.HCM, có vai trò kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các tuyến giao thông huyết mạch như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Tuyến đường dài khoảng 3,5 km, được quy hoạch với lộ giới từ 30 đến 60 m. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tăng khả năng kết nối hạ tầng và tạo động lực phát triển đô thị khu Đông thành phố.
Trong khi đó, đoạn cuối đường Tố Hữu kết nối với đường Trần Não và đường Lương Định Của cũng đang được triển khai thi công. Tuyến đường Tố Hữu (đường ven hồ trung tâm) dài khoảng 3 km, có mặt cắt ngang 29,2 m và hiện đã hoàn thiện phần lớn chiều dài. Tại khu vực giao với đại lộ Mai Chí Thọ, các hạng mục còn lại đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cùng với các dự án trọng điểm khác tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 4 tuyến đường chính sẽ được tập trung hoàn thiện trong năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu đô thị mới ở phía Đông TP.HCM.
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