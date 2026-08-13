Giá xăng dầu hôm nay 13/8: Tăng, giảm trái chiều

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều khi căng thẳng tại các tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng tiếp diễn, nhưng đà tăng phần nào bị hạn chế khi OPEC và IEA cùng hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026.

Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Mỹ và Iran không tiến hành thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo quan điểm của Tehran, thỏa thuận này chưa có ngày bắt đầu nên không có cơ sở để gia hạn.

Rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu mỏ cũng tiếp tục gia tăng. Mỹ và lực lượng Houthi tại Yemen hôm thứ Ba cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào tàu thuyền tại Eo biển Hormuz và Eo biển Bab el-Mandeb. Đây đều là những tuyến đường biển quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu và khí đốt của Trung Đông, bên cạnh kênh đào Suez.

Giá hai loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa: Reuters).

Dữ liệu vận tải biển cho thấy chỉ 8 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Ba, mức thấp nhất trong một tuần. Trước khi xung đột nổ ra, trung bình mỗi ngày có khoảng 125-140 tàu đi qua tuyến đường biển chiến lược này.

Dù rủi ro nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá, triển vọng nhu cầu yếu hơn đang trở thành yếu tố hạn chế đà tăng.

OPEC trong báo cáo thị trường dầu hàng tháng công bố hôm thứ Tư đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 xuống còn 580.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng điều chỉnh giảm dự báo nhu cầu và hiện dự kiến nhu cầu dầu năm 2026 giảm 1,6 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, cơ quan có trụ sở tại Paris đồng thời dự báo nguồn cung dầu sẽ giảm 4,3 triệu thùng/ngày, qua đó tạo ra mức thiếu hụt tổng thể khoảng 1,27 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Một yếu tố khác gây sức ép lên giá dầu là lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tuần trước. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023, chủ yếu do xuất khẩu giảm trong khi nhập khẩu tăng.

Các nhà phân tích cho rằng mức tăng tồn kho phần lớn phản ánh tình trạng xuất khẩu dầu thô yếu bất thường và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Thị trường dầu vì vậy hiện phải cân bằng giữa 2 nhóm yếu tố: rủi ro địa chính trị và gián đoạn vận tải đang đe dọa nguồn cung trong ngắn hạn, trong khi triển vọng nhu cầu yếu hơn và tồn kho Mỹ tăng đang hạn chế khả năng giá tiếp tục tăng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 6/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 660 đồng/lít, không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.