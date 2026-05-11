Cận cảnh vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4 trước ngày khởi công

TP.HCM dự kiến khởi công dự án cầu Thủ Thiêm 4 nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 2,1 km. Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Tân Thuận; điểm cuối kết nối đường Nguyễn Cơ Thạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.
Cầu được thiết kế với quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, khu vực dự kiến xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 hiện nằm trong vùng bao quanh bởi các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bến Nghé, Huỳnh Tấn Phát và Lưu Trọng Lư.
Từ đường Lưu Trọng Lư có tuyến kết nối trực tiếp vào cảng Tân Thuận, hướng ra sông Sài Gòn và thông sang đường Cây Bàng dẫn vào trục Nguyễn Cơ Thạch phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bắc qua sông Sài Gòn. Khu vực này hiện có cảng Tân Thuận đang hoạt động.
Để phục vụ việc triển khai dự án, cảng Tân Thuận dự kiến sẽ được di dời sang vị trí khác. Sau khi di dời, khu vực ven sông sẽ được nghiên cứu phát triển thành công viên phục vụ du lịch và kinh tế đô thị.
Dự án cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng giúp kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TP.HCM, góp phần chỉnh trang đô thị, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho hai khu vực.
Theo ghi nhận, khu vực phía đường Nguyễn Cơ Thạch hiện đã hình thành nhiều khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ. Khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho bán đảo Thủ Thiêm cũng như khu Nam TP.HCM.
Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, công trình góp phần kết nối trực tiếp khu Đông và khu Nam thành phố, đồng thời giảm tải cho các trục giao thông như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Văn Linh.
Ngoài cầu Thủ Thiêm 4, TP.HCM cũng đặt mục tiêu hoàn tất thủ tục và khởi công trước ngày 2/7 đối với 9 nhóm dự án trọng điểm khác. Đây là các công trình trọng điểm được TP.HCM định hướng triển khai nhằm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 - 2/7/2026).
Các nhóm dự án trọng điểm khác, gồm:
- Cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành
- Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
- Cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu
- Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội
- Cầu đường Bình Tiên
- Tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu
- Dự án cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương cùng các dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.
