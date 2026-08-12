Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán, người Việt tại New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều tối 12/8, (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland (New Zealand), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Phan Minh Giang cho biết, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 15.000 người. Những năm qua, cộng đồng người Việt tại đây luôn hội nhập tốt với sở tại, tích cực gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đóng góp tích cực vào quan hệ Việt Nam-New Zealand.

Các hội đoàn người Việt đều đã được thành lập tại tất cả các thành phố lớn của New Zealand. Các hội sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi, tích cực. Mới đây, mạng lưới tri thức Việt Nam tại New Zealand đã được thành lập với mục tiêu “vì người Việt, của người Việt và cho người Việt”, qua đó kết nối tri thức, chia sẻ kinh nghiệm nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam đoàn kết, hội nhập và cùng phát triển.

Bà con cộng đồng bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; cho rằng chuyến thăm không chỉ thể hiện sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand mà còn là nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Bà con kiều bào cũng bày tỏ vô cùng tự hào khi chứng kiến những thành tựu to lớn của đất nước trong những năm qua. Đây cũng là niềm tự hào chung của mỗi con người đất Việt dù đang sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài.

Anh Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội sinh viên tại Thủ đô Wellington mong muốn: “Là những người con xa quê hương, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước thông qua kết nối đầu tư, thương mại, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và New Zealand. Chúng tôi kính mong Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi để kiều bào có điều kiện đầu tư, hợp tác, chuyển giao trí thức và đóng góp hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước”.

Nói chuyện với bà con kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand cùng đại diện bà con từ các quốc đảo Nam Thái Bình Dương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm lần này đến New Zealand nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thông báo về tình hình ở trong nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển cao với chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trở lên, thúc đẩy phát triển mọi mặt để trở thành nước có thu nhập cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và ngày càng có chất lượng cao hơn.

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc và đến nay đã đạt được những kết quả bước đầu rất thành công, được nhân dân ủng hộ. Các địa phương đang tích cực phát huy nội lực với không gian phát triển mới; bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn và tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động với mục tiêu quản trị xã hội ngày càng tốt hơn để đáp ứng yêu cầu của mọi người dân.

Nhiều nghị quyết chiến lược và các chính sách về kinh tế - xã hội cũng đã được ban hành nhằm tạo ra những đột phá, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đặt ra.

Trong đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy: Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Mọi người có mặt ở đây là phần đại diện. Nhưng tôi thấy tất cả mọi người đều hướng về Tổ quốc, hướng về quê hương. Chúng ta có một trục, một mục tiêu, một hướng đi, một cách nhìn, tạo được sự đồng thuận rất lớn, rất vĩ đại. Đều hướng về quê hương đất nước. Tất cả những tâm sự, những đề nghị đều nói lên điều này.

Cộng đồng người Việt Nam cũng đang khẳng định được vị thế của mình tại New Zealand, tại các nước sở tại, luôn luôn hướng về quê hương. Đấy là những điều mà chúng tôi thấy rất quý. Tôi cũng hoan nghênh và đánh giá cao việc thành lập và hoạt động tích cực của rất nhiều những tổ chức, hội đoàn: Hội người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Mạng lưới Trí thức Việt Nam.

Rồi còn từng khu vực, từng thành phố đều có những tổ chức kết gắn với nhiều những hoạt động rất phong phú. Thực sự bà con là những đại sứ đã góp phần lan tỏa những hình ảnh rất tốt đẹp về con người, về đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong bà con kiều bào tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay để xây dựng một cộng đồng phát triển vững mạnh, luôn nêu cao lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước và vun đắp cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand cũng như với các quốc đảo ngày càng phát triển; đồng thời cũng luôn nuôi dưỡng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, giữ gìn và phát triển tiếng Việt.

Cùng với đó, phải luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng về quê hương, đồng thời tích cực đóng góp, trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

Một số hình ảnh khác trong buổi gặp mặt

Bà con kiều bào tại buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand báo cáo tại buổi gặp mặt.

Việt Cường-Việt Nga/VOV