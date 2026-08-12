Ngành Y tế TP.HCM kiến nghị đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà đối tượng khám sức khỏe

(VTC News) -

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến 15h ngày 11/8/2026, TP.HCM có hơn 2,175 triệu người đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 16,44% dân số.

Tiến độ Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang tăng tốc. Nếu những tuần đầu chỉ ghi nhận mỗi tuần khoảng 20.000-60.000 người khám thì hiện nay có tuần đã vượt 300.000 người.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tỷ lệ khám sức khỏe của TP.HCM có nơi bao phủ gần 70%, nhưng vẫn còn địa phương dưới 5%.

Thành phố mới có 22 địa phương đạt tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân trên 30%, riêng phường An Nhơn Tây đạt trên 69%.

Theo ông Tăng Chí Thượng, tiến độ triển khai giữa các địa phương đang có chênh lệch rất lớn. Theo kết quả theo dõi và kiểm tra thực tế, có phường xã tỷ lệ bao phủ đã đạt gần 70%, trong khi vẫn còn địa phương dưới 5%.

Nguyên nhân chủ yếu không còn nằm ở năng lực cung ứng dịch vụ của ngành Y tế, mà ở công tác tổ chức thực hiện tại cơ sở. Một số địa phương còn xem khám sức khỏe toàn dân chủ yếu là nhiệm vụ của ngành Y tế và giao Trạm Y tế chịu trách nhiệm thực hiện. Việc rà soát, lập danh sách và vận động người dân tham gia khám chưa thật sự quyết liệt, chưa bao phủ...

Giám đốc Sở Y tế cho biết ngành Y tế đã triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp theo Kế hoạch của UBND TP.HCM, trong đó có nhiều giải pháp mới, chưa có tiền lệ, nhằm tạo nền tảng vững chắc và tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia Chương trình khám sức khỏe toàn dân; đặc biệt là kết nối toàn bộ hệ thống bệnh viện với 168 trạm y tế của 168 xã phường, bảo đảm mỗi địa phương đều có cơ sở y tế đồng hành, hỗ trợ và đủ năng lực tổ chức khám sức khỏe cho người dân.

Việc khám sức khỏe toàn dân của TP.HCM không phụ thuộc địa giới hành chính tại các bệnh viện công lập, giúp người dân có thể khám tại nơi thuận tiện nhất, không nhất thiết phải trở về địa phương nơi cư trú.

Sở cũng huy động và điều phối nguồn lực của toàn ngành, tổ chức tập huấn, chuẩn hóa chuyên môn và hỗ trợ các địa phương, bảo đảm hệ thống luôn sẵn sàng đáp ứng khi số lượng người dân tham gia khám tăng nhanh.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe tại tất cả các bệnh viện phù hợp.

Ngay khi kết quả được nhập vào Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, dữ liệu được liên thông vào Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe liên tục, lâu dài.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết, theo số liệu do công an cung cấp, Thành phố hiện có 1.309.786 người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú, chiếm khoảng 9,2% dân số.

Trong số này có 265.388 trẻ em dưới 18 tuổi, nhiều trẻ đang sinh sống và theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú. Đây lại là nhóm dân cư đang thực tế sinh sống, lao động, học tập, được chính quyền địa phương quản lý, và có nhu cầu được chăm sóc, khám sức khỏe.

Sở Y tế đề xuất UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận phương án: Trẻ em, học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí; công dân đang thực tế sinh sống trên địa bàn, có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố khác, chưa đủ điều kiện đăng ký tạm trú tại TP.HCM nhưng có thông tin về nơi ở tại Thành phố được xác thực trên ứng dụng VNeID, sẽ được khám như nhóm người dân có đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi khám sức khỏe, tạo thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Vẫn còn xã phường ở TP.HCM tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân chưa đạt 5%. (Ảnh minh họa)

Ngành Y tế cũng kiến nghị UBND 168 phường, xã, đặc khu huy động cả hệ thống chính trị, thực hiện thực chất phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; xác định rõ ai đã khám, ai chưa khám, ai cần được tổ chức khám và cập nhật đầy đủ dữ liệu; các sở, ngành khẩn trương rà soát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tổ chức khám theo quy định và cập nhật kết quả lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cũng theo kiến nghị của ngành Y tế TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và cập nhật đầy đủ kết quả vào hệ thống.

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo được kiến nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới, bảo đảm kết quả được cập nhật đầy đủ. Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp, rà soát dữ liệu người dân, để xác định chính xác mẫu số, giao chỉ tiêu và đánh giá đúng tiến độ thực hiện.