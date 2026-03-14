Các khu vực bỏ phiếu ở Hà Nội vận hành thử quy trình bầu cử trước 'giờ G'

Ngày mai (15/3), cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là dịp để người dân trực tiếp thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại diện tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước.
Tại Hà Nội, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang bước vào giai đoạn hoàn tất. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại phường Đống Đa, các khâu chuẩn bị đã cơ bản được triển khai đồng bộ, bảo đảm sẵn sàng cho ngày hội của cử tri.
Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, sáng nay (14/3), các tổ bầu cử trên địa bàn phường Đống Đa tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu.
Việc tập dượt được thực hiện tại tất cả các khu vực bỏ phiếu nhằm rà soát toàn bộ các bước tổ chức.
Sáng 14/3, khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại số 56 phố Yên Lãng cùng 5 khu vực khác đồng loạt tổ chức chạy thử quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo kế hoạch, trong buổi chiều cùng ngày, 17 khu vực bỏ phiếu còn lại tiếp tục thực hiện vận hành thử.
Tại các điểm bỏ phiếu, quy trình được triển khai theo đúng trình tự của ngày bầu cử chính thức. Các bước gồm: đón tiếp cử tri, tổ chức khai mạc, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu và bỏ phiếu, sau đó thực hiện quy trình kiểm phiếu đối với ba cấp bầu cử.
Ông Phạm Hạnh (62 tuổi, trú tại phường Đống Đa) cho biết ông đã nhiều lần tham gia bầu cử và nhận thấy công tác tổ chức ngày càng bài bản. “Tôi thấy việc tập dượt trước như thế này là cần thiết để mọi người nắm rõ quy trình. Đến ngày bầu cử chính thức, cử tri sẽ thuận tiện hơn khi thực hiện quyền của mình”, ông Hạnh nói.
Các cử tri thực hiện bỏ phiếu.
Sau khi hoàn tất các bước vận hành thử, khu vực bỏ phiếu số 7 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra.
Các tổ bầu cử tiếp tục rà soát lại công tác chuẩn bị để bảo đảm ngày bầu cử 15/3 diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.
