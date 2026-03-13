Kiều bào về nước bầu cử: 'Cầm lá phiếu thấy rõ trách nhiệm với Tổ quốc'

(VTC News) -

Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong những ngày cả nước bước vào giai đoạn nước rút cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều kiều bào từ khắp nơi trên thế giới đã trở về quê hương.

Với họ, việc trực tiếp chứng kiến công tác chuẩn bị bầu cử và tham gia đời sống chính trị của đất nước mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc hơn sự gắn bó với Tổ quốc.

Ấn tượng công tác chuẩn bị bầu cử

Những ngày này, tại nhiều địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai khẩn trương, bài bản. Các khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên được chuẩn bị chu đáo, các hoạt động tuyên truyền về bầu cử diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Với nhiều kiều bào trở về nước dịp này, không khí chuẩn bị bầu cử mang lại những cảm nhận đặc biệt. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, việc được trực tiếp chứng kiến các hoạt động chính trị – xã hội của đất nước khiến họ thêm hiểu và trân trọng những giá trị của đời sống dân chủ tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) cho biết, lần trở về Việt Nam này mang ý nghĩa rất đặc biệt với ông sau hơn hai thập niên sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Ông Nguyễn Duy Anh (người Việt Nam tại Nhật Bản) háo hức trở về nước tham gia ngày hội toàn dân. Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham gia bầu cử tại quê hương.

“Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia bầu cử tại quê hương. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rất rõ trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc, đối với tương lai của đất nước”, ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ.

Không chỉ riêng ông Nguyễn Duy Anh, nhiều kiều bào từ Mỹ, châu Âu, Úc hay Nhật Bản khi về nước trong dịp này đều bày tỏ ấn tượng về công tác tổ chức bầu cử tại Việt Nam.

Bà Hoàng Hà, kiều bào đang sinh sống tại Vương quốc Anh, cho biết điều khiến bà ấn tượng là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các địa phương cũng như sự tham gia tích cực của người dân. Việc người dân quan tâm, theo dõi thông tin về bầu cử, tìm hiểu về các ứng cử viên và tích cực tham gia các hoạt động liên quan cho thấy đời sống chính trị – xã hội của đất nước đang ngày càng sôi động và gắn bó với người dân.

Bà Hà cho rằng kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy nhiều cải cách quan trọng về quản trị và phát triển.

Bà nhận định việc tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đang tạo ra những bước chuyển mới trong hệ thống chính quyền.

“Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách và tinh gọn bộ máy Nhà nước,” bà Hà cho biết.

Theo bà, những cải cách này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

PGS.TS Dương Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt – Úc (VASEA) cho rằng, kiều bào rất quan tâm đến ngày hội lớn của đất nước và kỳ vọng vào những chính sách mới trong nhiệm kỳ tới.

Kỳ vọng Quốc hội mở rộng cơ chế kết nối người Việt toàn cầu

Bên cạnh việc theo dõi công tác bầu cử, nhiều kiều bào cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới hoạt động của Quốc hội và các chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

PGS.TS Dương Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt – Úc (VASEA) cho biết cộng đồng người Việt tại đây luôn theo dõi sát sao các hoạt động lập pháp của Quốc hội Việt Nam, đặc biệt là những chính sách có tác động tới sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Bắc, doanh nhân kiều bào tại Canada, cho rằng Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc ban hành các chính sách tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào tham gia đóng góp cho quê hương.

Theo ông, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập và chuyển đổi kinh tế, nguồn lực tri thức và kinh nghiệm quốc tế của cộng đồng người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước nếu có những cơ chế kết nối phù hợp.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ chú trọng hơn tới việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Kiều bào không chỉ gắn bó với Tổ quốc về tình cảm mà còn là nguồn lực quan trọng về tri thức, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới hợp tác toàn cầu”, ông Nguyễn Duy Anh nhấn mạnh.

Theo ông, nếu có những chính sách phù hợp, cộng đồng người Việt trên thế giới có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực như khoa học – công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và đầu tư.

Người Việt Nam ở nước ngoài đang tích cực tham gia các hoạt động kết nối văn hóa, kinh tế và tri thức nhằm đóng góp cho quê hương.

Không chỉ theo dõi đời sống chính trị trong nước, nhiều kiều bào còn tích cực tham gia các hoạt động kết nối văn hóa, kinh tế và tri thức nhằm đóng góp cho quê hương.

Ông Nguyễn Duy Anh cho biết cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và nhiều quốc gia khác luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước thông qua các hoạt động hợp tác về giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu văn hóa.

Ở lĩnh vực văn hóa, chị Hoàng Hà, người sáng lập dự án đưa Áo dài Việt Nam tham gia London Fashion Week, cho rằng việc quảng bá văn hóa Việt ra thế giới cũng là một cách để kiều bào đóng góp cho đất nước.

Theo chị, mỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật do kiều bào tổ chức ở nước ngoài không chỉ giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng người Việt với quê hương.

Trong khi đó, chị Liên Nguyễn, Sứ giả tiếng Việt tại Malaysia, cho biết một trong những mong muốn lớn nhất của nhiều kiều bào là được tham gia nhiều hơn vào các chương trình phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Theo chị, việc duy trì tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào không chỉ giúp các thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn tạo cầu nối bền vững giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Dù sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, điểm chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn là tình cảm sâu sắc dành cho quê hương.

Dù sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, điểm chung của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn là tình cảm sâu sắc dành cho quê hương.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng mỗi kỳ bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo ông, kiều bào ở nước ngoài luôn theo dõi sát sao những bước phát triển của Việt Nam và mong muốn được đồng hành cùng đất nước trong chặng đường phát triển mới.

Với nhiều kiều bào trở về nước trong dịp này, việc trực tiếp chứng kiến không khí chuẩn bị bầu cử càng khiến họ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới với Tổ quốc.

Dù ở bất cứ đâu, trái tim của hàng triệu người Việt xa quê vẫn luôn hướng về đất nước - nơi họ mong muốn được đóng góp, chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, thịnh vượng và hội nhập sâu rộng với thế giới.