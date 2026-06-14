Cách đầu bếp Michelin giảm 11kg sau 60 ngày nhờ bổ sung dưa chuột vào thực đơn

(VTC News) -

Ngoài các thực phẩm hỗ trợ giảm cân được ưa chuộng như đậu phụ, tảo bẹ hay giấm táo, phương pháp giảm cân bằng dưa chuột đang thu hút sự chú ý tại Nhật Bản nhờ khả năng giúp kiểm soát cân nặng mà không cần nhịn ăn khắt khe.

Ông Hiromitsu Nozaki, bếp trưởng nhà hàng sao Michelin "Waketokuyama" ở Tokyo, trực tiếp trải nghiệm chế độ ăn này và giảm thành công 11 kg trong vòng hai tháng. Không chỉ vậy, các chỉ số sức khỏe của ông cũng được cải thiện đáng kể sau quá trình giảm cân.

Ông Hiromitsu Nozaki, bếp trưởng nhà hàng sao Michelin "Waketokuyama" ở Tokyo (Ảnh: TVBS)

Khi gần 60 tuổi, ông được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ, chỉ số cholesterol cao và thừa mỡ cơ thể sau một lần khám sức khỏe. Để cải thiện tình trạng này, ông bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống và chọn dưa chuột – đặc sản của quê hương Fukushima làm thực phẩm chủ đạo trong hành trình giảm cân của mình.

Ông cho biết, trong thời gian giảm cân, ông thường ăn dưa chuột như món ăn lót dạ trước bữa chính, bữa phụ khi thèm ăn hoặc ăn vào bữa sáng. Có lúc, ông ăn 10 quả dưa chuột một ngày.

Kết hợp với việc điều chỉnh thực đơn tổng thể, ông giảm được 11 kg chỉ trong vòng hai tháng. Không chỉ vòng eo thu nhỏ đáng kể, tình trạng tiêu hóa và bài tiết cũng được cải thiện rõ rệt. Hiện ở tuổi 73, ông vẫn duy trì được cân nặng ổn định mà không bị tăng cân trở lại.

Những kinh nghiệm đó được ông đúc kết thành sách dưới sự cố vấn chuyên môn của bác sĩ Takafumi Kudo, chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về béo phì và chuyển hóa cơ thể.

Dưa chuột được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ đặc tính ít calo, giàu nước và chất xơ. Mỗi 100 gram dưa chuột chỉ chứa khoảng 14 calo, trong khi hàm lượng nước chiếm hơn 95%, giúp tạo cảm giác no mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, dưa chuột còn cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin K, kali, magie và các dưỡng chất thực vật có lợi. Những thành phần này góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm tình trạng giữ nước và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, đây là loại thực phẩm dễ bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên ăn ngoài.

Theo chia sẻ trong cuốn sách của ông Nozaki, dưa chuột chứa phospholipase - enzyme được cho là liên quan đến quá trình chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, enzyme này rất dễ mất tác dụng ở nhiệt độ cao, việc ăn sống, làm salad hoặc chế biến ở nhiệt độ thấp là cách tốt nhất để giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

Điểm cốt lõi của phương pháp này không nằm ở việc chỉ ăn dưa chuột, mà là thay đổi thứ tự ăn uống để kiểm soát lượng calo tiêu thụ.

Dưa chuột được xem là một trong những thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ đặc tính ít calo (Ảnh: TVBS)

Theo đó, dưa chuột được ăn trước bữa chính, tiếp theo là rau xanh và bát súp miso để tạo cảm giác no. Sau đó mới đến các món giàu protein, ít chất béo và cuối cùng là cơm hoặc các thực phẩm chứa tinh bột. Cách ăn này giúp tăng lượng chất xơ nạp vào đầu bữa, kéo dài cảm giác no và hạn chế nguy cơ ăn quá nhiều.

Một cư dân mạng Nhật Bản cũng chia sẻ trải nghiệm tích cực sau khi áp dụng phương pháp này. Trong tháng đầu tiên, người này duy trì thói quen ăn 2-3 quả dưa chuột nhỏ trước mỗi bữa ăn nhưng không thay đổi chế độ ăn hằng ngày. Kết quả, cân nặng giảm 2 kg mà không phải chịu cảm giác đói hay quá khắt khe trong ăn uống.

Sau đó, người này tiếp tục điều chỉnh thực đơn bằng cách tăng cường rau hấp, các món từ cá và hạn chế tinh bột tinh chế trong bữa sáng lẫn bữa tối. Thay vào đó là những thực phẩm giàu protein như đậu phụ và natto. Nhờ những thay đổi này, cân nặng giảm thêm 9 kg trong hai tháng tiếp theo, nâng tổng số cân giảm được lên 11 kg sau 3 tháng.

Mặc dù dưa chuột có thể hỗ trợ giảm cân, đây không phải là "thần dược" giúp giảm cân nhanh chóng. Để đạt hiệu quả và đảm bảo sức khỏe, người thực hiện vẫn cần duy trì chế độ ăn cân bằng với đầy đủ protein, chất béo tốt và tinh bột.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ đầy hơi hoặc mắc các bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng.