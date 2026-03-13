Công an Hà Nội trực 24/24, đảm bảo tuyệt đối an ninh cho ngày bầu cử

Theo Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, Ban chỉ huy Công an phường đã xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Trong quá trình chuẩn bị, lực lượng công an tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các lực lượng tham gia bảo vệ nắm rõ quy trình xử lý khi xảy ra sự cố. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được kiểm tra, bổ sung tại khu vực bỏ phiếu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro.