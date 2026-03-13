Công an Hà Nội trực 24/24, đảm bảo tuyệt đối an ninh cho ngày bầu cử

Công an phường Tây Hồ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Những ngày này, nhiều tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng cờ đỏ, băng rôn, pano tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các khu dân cư, các điểm bỏ phiếu cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng phục vụ cử tri trong ngày bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất.
Khu vực bỏ phiếu được bố trí gọn gàng, các bảng niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được đặt ở vị trí thuận tiện để người dân theo dõi.
Bên trong khu vực bỏ phiếu, các bàn hướng dẫn, thùng phiếu và khu vực bỏ phiếu kín được sắp xếp theo đúng quy định.
Những ngày qua, tổ bầu cử đã rà soát lại toàn bộ các khâu chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến phương án tổ chức, nhằm bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định.
Song song với công tác chuẩn bị của tổ bầu cử, lực lượng Công an phường Tây Hồ cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các tổ công tác liên tục thực hiện tuần tra, kiểm soát quanh khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường lân cận.
Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu.
Theo Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, Ban chỉ huy Công an phường đã xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Trong quá trình chuẩn bị, lực lượng công an tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các lực lượng tham gia bảo vệ nắm rõ quy trình xử lý khi xảy ra sự cố. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cũng được kiểm tra, bổ sung tại khu vực bỏ phiếu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro.
Không chỉ tập trung tại các điểm bầu cử, lực lượng công an còn đến trực tiếp các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực bỏ phiếu để tuyên truyền, nhắc nhở về việc bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra bầu cử.
Theo phương án đã xây dựng, mỗi điểm bầu cử trên địa bàn phường được bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thường trực, đồng thời trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy cần thiết. Cán bộ, chiến sĩ duy trì chế độ trực, thường xuyên tuần tra nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh.
Lực lượng dân quân tự vệ cùng công nhân môi trường chặt tỉa cây xanh, dọn dẹp đường phố, góp phần chỉnh trang đô thị trước ngày bầu cử.
Bên cạnh đó, lực lượng công an chính quy và công an khu vực được phân công trực 24/24 giờ tại các điểm bỏ phiếu cho đến khi hoàn tất quá trình bầu cử. Công an phường Tây Hồ cũng triển khai các tổ tuần tra xuyên đêm nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm tình hình an ninh trật tự luôn được kiểm soát.
Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được quán triệt nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo vệ bầu cử. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào ảnh hưởng đến hoạt động của cử tri tại các điểm bỏ phiếu.
