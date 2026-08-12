Trúng tuyển đại học: Thí sinh xác nhận trước 17h ngày 21/8, quên là mất cơ hội

(VTC News) -

Thí sinh trúng tuyển đại học năm 2026 cần lưu ý một bước quan trọng sau khi các trường công bố điểm chuẩn: xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả thí sinh trúng tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học phải hoàn thành xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8/2026.

4 bước xác nhận nhập học đại học 2026

Thí sinh có thể thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Thí sinh truy cập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và đăng nhập tài khoản.

Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh chọn Tra cứu, sau đó chọn Tra cứu kết quả xét tuyển sinh.

Giao diện tra cứu kết quả xét tuyển sinh.

Bước 2: Kiểm tra kết quả trúng tuyển

Hệ thống hiển thị kết quả xét tuyển do các cơ sở đào tạo cập nhật.

Thí sinh cần kiểm tra kỹ tên trường, ngành hoặc chương trình đào tạo và trạng thái kết quả.

Với nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, hệ thống hiển thị kết quả Đỗ. Nếu hiển thị Trượt, thí sinh không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký tại trường đó.

Bước 3: Chọn “Xác nhận nhập học”

Nếu quyết định theo học, thí sinh chọn trường có kết quả Đỗ, sau đó nhấn Xác nhận nhập học.

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận. Thí sinh kiểm tra lại thông tin và chọn Đồng ý để hoàn tất thao tác.

Thí sinh nên cân nhắc kỹ trước khi xác nhận, đồng thời kiểm tra chính xác trường và ngành mình trúng tuyển.

Bước 4: Kiểm tra trạng thái “Đã nhập học”

Sau khi nhấn đồng ý, thí sinh cần kiểm tra lại trạng thái trên hệ thống.

Nếu hiển thị “Đã nhập học”, việc xác nhận nhập học trực tuyến đã được ghi nhận thành công.

Thí sinh không nên chỉ thực hiện thao tác xác nhận rồi thoát khỏi hệ thống mà cần kiểm tra trạng thái cuối cùng để chắc chắn kết quả đã được ghi nhận.

Giao diện hệ thống ghi nhận trạng thái “Đã nhập học”.

17h ngày 21/8 là hạn cuối xác nhận nhập học

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, 17h ngày 21/8/2026 là thời hạn cuối để thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống nếu có nguyện vọng theo học.

Quy định này áp dụng với tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng.

Thí sinh không thực hiện xác nhận nhập học trong thời gian quy định được xem là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8, thời điểm cuối cùng các trường phải công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Các trường đồng thời không được kết thúc thời gian xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ chưa phải hoàn tất thủ tục nhập học

Một điểm thí sinh cần phân biệt là xác nhận nhập học trên hệ thống chung không đồng nghĩa đã hoàn tất toàn bộ thủ tục nhập học tại trường.

Sau khi hệ thống ghi nhận trạng thái “Đã nhập học”, thí sinh cần tiếp tục theo dõi thông báo của trường để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Các nội dung cần lưu ý gồm lịch nhập học, hồ sơ cần nộp, thời gian nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp và các yêu cầu khác của cơ sở đào tạo.

Thí sinh nên truy cập website và các kênh thông tin chính thức của trường để cập nhật hướng dẫn, tránh bỏ sót thời hạn.

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn mới thực hiện xác nhận nhập học. Việc hoàn thành sớm giúp có thời gian kiểm tra nếu thông tin trên hệ thống có vấn đề hoặc phát sinh sự cố trong quá trình thao tác.

Trước khi nhấn “Xác nhận nhập học”, cần kiểm tra kỹ trường, ngành hoặc chương trình đào tạo và quyết định lựa chọn của mình.

Sau khi xác nhận, nếu có nhu cầu thay đổi hoặc hủy xác nhận, thí sinh cần liên hệ với cơ sở đào tạo đã xác nhận để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Mốc quan trọng nhất thí sinh cần nhớ là 17h ngày 21/8/2026. Đến thời điểm này, việc xác nhận nhập học trên hệ thống phải được hoàn tất đối với những thí sinh có nguyện vọng theo học.