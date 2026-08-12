Hàng loạt cầu và đường dẫn thi công ‘rùa bò’, dân đợi hoài chẳng thấy thông xe

(VTC News) -

Thống kê cho thấy trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có hàng chục dự án cầu và đường dẫn chưa thể “về đích” theo đúng kế hoạch đề ra do vấp phải hàng loạt vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Vướng mặt bằng, công trình “đứng hình”

Sau 9 lần gia hạn tiến độ, đến nay dự án cầu Tam Tiến nối 2 xã Tam Tiến và Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đang tạm dừng thi công.

Sau 9 lần gia hạn tiến độ, cầu Tam Tiến vẫn chìm trong dang dở.

Theo tìm hiểu của PV Báo Điện tử VTC News, dự án trên được phê duyệt từ tháng 5/2019 với tổng vốn đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4km. Dự án do UBND huyện Núi Thành (cũ) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thanh Tùng. Công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng kết nối vùng Đông, hỗ trợ thu hút đầu tư, phục vụ cứu hộ thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, công trình mới chỉ hoàn thành khoảng 45% giá trị hợp đồng.

Hiện, dự án trên do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (viết tắt Ban Giao thông và Nông nghiệp) làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty CP Tư vấn xây dựng 138.

Nguyên nhân khiến dự án “giậm chân tại chỗ” suốt thời gian dài là do vướng mặt bằng. Cụ thể, tổng số thửa đất ảnh hưởng đến dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn là 392 thửa. Đến nay đã tổ chức chi trả tiền đền bù cho các hộ dân, còn lại 3 hộ chưa nhận tiền.

Tương tự cầu Tam Tiến, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Nghĩa Tự (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) cũng “đứng hình” suốt nhiều năm do vướng mặt bằng.

Cầu Nghĩa Tự.

Cầu bắc qua sông Cổ Cò với tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 131 tỷ đồng. Công trình có tổng chiều dài hơn 1.072m, trong đó chiều dài cầu 189,2m, quy mô vĩnh cửu với tuổi thọ thiết kế 100 năm. Nguồn vốn đầu tư lấy từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025.

Theo báo cáo chủ đầu tư (Ban Giao thông và Nông nghiệp), về tình hình giải phóng mặt bằng, tính đến cuối tháng 7 vừa qua đã bàn giao mặt bằng của 13 hộ để thi công phần cầu. Hiện còn vướng 17 hộ (có 15 hộ giải tỏa trắng và 2 hộ ảnh hưởng 1 phần) ở phần đường dẫn.

Trong khi đó, dự án cầu Văn Ly và đường dẫn (nối các xã Gò Nổi - Điện Bàn Tây - Đại Lộc, TP Đà Nẵng) cũng gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thi công, dẫn tới việc công trình đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn cũng gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Dự án này cũng do Ban Giao thông và Nông nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài 7,78km, bao gồm cầu Văn Ly và 2 nhánh đường dẫn, được khởi công xây dựng vào ngày 16/9/2023. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 đến tháng 12/2026. Dự kiến công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2026.

Đà Nẵng chỉ đạo “nóng”

Trước thực tế hàng loạt cầu và đường dẫn thi công kiểu “rùa bò”, thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng liên tục ban hành chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư và chính quyền các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc.

Trong đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư rà soát thủ tục pháp lý của dự án, nội dung thiết kế, tổng mức đầu tư, thời gian triển khai dự án, nhu cầu nguồn vật liệu, đề xuất hướng giải quyết, đơn vị chủ trì giải quyết, xác định các khó khăn để tập trung tháo gỡ, theo phương châm “rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

Thời gia qua, UBND TP Đà Nẵng liên tục chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại các dự án cầu và đường dẫn.

Đối với các dự án đã dừng thực hiện dài ngày, cần sớm lập thủ tục để khởi động lại việc thi công. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh chi phí thì lập hồ sơ gửi các Sở, ngành xem xét, sớm tham mưu phê duyệt theo thẩm quyền.

Đối với dự án đang khó khăn về mặt bằng: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND các xã, phường để tháo gỡ; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành khối lượng trong phạm vi mặt bằng đã bàn giao.

Đáng chú ý, liên quan dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn vẫn dang dở sau “năm lần bảy lượt” được gia hạn, hồi tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giao Ban Giao thông và Nông nghiệp thực hiện các trách nhiệm của chủ đầu tư để xem xét, quyết định việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng với nhà thầu theo thẩm quyền.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong trường hợp Ban Giao thông và Nông nghiệp quyết định chấm dứt hợp đồng, giao UBND xã Tam Xuân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xác nhận khối lượng đã thực hiện và thanh quyết toán theo khối lượng thực tế để làm cơ sở cho Ban Giao thông và Nông nghiệp tổ chức chấm dứt hợp đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xem xét chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu phụ trách thi công dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn.

Đối với phần khối lượng công việc còn lại chưa thi công, trong trường hợp Ban Giao thông và Nông nghiệp quyết định chấm dứt hợp đồng, giao Ban Giao thông và Nông nghiệp thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại của gói thầu.

Mới đây nhất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND xã Gò Nổi khẩn trương tổ chức di dời Nhà điều hành Trạm bơm Tư Phú, Viễn thông Đà Nẵng khẩn trương tổ chức di dời Trạm thu phát sóng BTS tại thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Bàn Tây. Qua đó, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Giao thông và Nông nghiệp để triển khai thi công các hạng mục liên quan thuộc dự án cầu Văn Ly và đường dẫn, hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Giao thông và Nông nghiệp theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị nêu trên trong quá trình thực hiện; phối hợp với UBND xã Điện Bàn Tây xử lý vướng mắc đối với 4 hộ dân tại thôn Đa Hòa Nam bị ảnh hưởng thu hồi đất ở và nhà.

Ban Giao thông và Nông nghiệp tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án được duyệt.