Giá vàng hôm nay 12/8: Quay đầu suy giảm

(VTC News) -

Giá vàng giảm trong bối cảnh doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ giảm 1,7%, xuống còn 4,06 triệu căn trong tháng 7.

Giá vàng còn chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch ở mức gần 4,74%, gần mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Theo các chuyên gia, thị trường hiện tại đang mang đến cho nhà đầu tư kim loại quý một trong những thiết lập tăng giá hấp dẫn nhất trong nhiều tháng qua. Vì thế nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng mang tính chiến lược.

Giá vàng hôm nay quay đầu suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Tập đoàn đầu tư này nhận định 5 chất xúc tác mạnh mẽ đang hội tụ, tạo ra tiềm năng tăng giá bất đối xứng đối với cả vàng và bạc, bao gồm: Kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed chuyển sang hướng ôn hòa hơn; hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tăng tốc; các quỹ CTA đang duy trì vị thế bán ròng; diễn biến quyền chọn tích cực tại những ETF vàng và bạc lớn nhất; khả năng dòng tiền từ nhà đầu tư bán lẻ quay trở lại mạnh mẽ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng (mua) - 143,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng (mua) - 143 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.369 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giá dầu tăng trong vài phiên gần đây sau khi Iran ràng buộc việc mở cửa hoàn toàn eo biển với các nhượng bộ từ phía Mỹ, trong khi Washington đưa ra các yêu cầu bồi thường mới làm phức tạp thêm con đường dẫn đến một thỏa thuận. Giá dầu Brent đang giao dịch ở mức gần 90 USD/thùng.

Giá dầu tăng tạo tác động trái chiều lên vàng: căng thẳng địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá năng lượng cao lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và gây áp lực lên kỳ vọng lãi suất.

Rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ở Trung Đông cũng lan rộng ra ngoài eo biển. Một tàu chở hàng nhỏ đã bị tấn công hôm thứ Ba tại eo biển Bab el-Mandeb, các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết mục tiêu của vụ tấn công được cho là ở Biển Đỏ.

Dù vậy, vàng đang nhận được sự hỗ trợ ở châu Á. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Dự đoán về giá vàng, nhiều ý kiến cho biết, vàng có thể vẫn cần thời gian để lấy lại mức cao trước đây nhưng các yếu tố dài hạn hỗ trợ kim loại quý này vẫn vững chắc khi thâm hụt ngân sách chính phủ kéo dài, lạm phát và việc đa dạng hóa chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của các tài sản thu nhập cố định truyền thống.

Giá vàng được dự báo có thể đạt 5.000 USD/ounce trong thời gian 2 - 2,5 năm.