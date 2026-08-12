Vừa mở bán, dòng máy Z Fold8 đã giảm giá

(VTC News) -

Tại nhiều đại lý bán lẻ, mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra phiên bản 256 GB hiện được chào bán ở mức 48,5 triệu đồng, thấp hơn 4,5 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Phiên bản Galaxy Z Fold8 256 GB cũng ghi nhận mức giảm 4 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 43 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu máy gập gọn Galaxy Z Flip8 được điều chỉnh giảm 4,5 triệu đồng, xuống mức 27,5 triệu đồng tùy thuộc vào chương trình ưu đãi riêng của từng chuỗi cửa hàng.

Đợt mở bán năm nay chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng của người Việt. Trái ngược với thông lệ ưu tiên lựa chọn phiên bản cao nhất mỗi khi nâng cấp điện thoại đắt tiền, mẫu Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn lại vươn lên trở thành sản phẩm được người dùng chọn mua nhiều nhất. Thiết kế màn hình gập với tỷ lệ 4:3 mở ra không gian hiển thị rộng rãi, hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ đa nhiệm, đọc tài liệu và giải trí, qua đó tạo ra sức hút lớn đối với người dùng.

Tại hệ thống Thế giới Di động, lượng đơn đặt hàng trước cho dòng sản phẩm Galaxy Z thế hệ mới đã đạt cột mốc hơn 3.000 máy, ghi nhận mức tăng trưởng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dòng Fold8 sở hữu thiết kế tỷ lệ màn hình mới đóng góp tới hơn 50% tổng số lượng bán ra. Xét theo tỷ trọng từng model, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn dẫn đầu với 50% tổng lượng đơn đặt trước, tiếp theo là Galaxy Z Fold8 Ultra chiếm 35% và Galaxy Z Flip8 chiếm 15%.

Bộ ba sản phẩm mới của nhà Samsung đã có điều chỉnh giá đến từ các đại lý. (Ảnh: Ngọc Duy)

Xu hướng lên đời dòng Z Fold8 tiêu chuẩn cũng được ghi nhận tương tự ở các đại lý bán lẻ khác trên toàn quốc. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết tổng lượng đặt hàng dòng sản phẩm gập năm nay tăng gần gấp hai lần so với thế hệ tiền nhiệm. Sự thay đổi về tỷ lệ hiển thị giúp chiếc máy vừa gọn gàng khi gập lại, vừa mang đến không gian thao tác thoải mái khi mở ra, biến Z Fold8 tiêu chuẩn trở thành mẫu máy chiếm tới gần 60% tổng lượng đặt hàng tại hệ thống này.

Theo thông tin từ Samsung, Galaxy Z Fold8 thay đổi mạnh mẽ về thiết kế với tỉ lệ 10:16 màn hình ngoài, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái khi đọc sách, báo. Khi sử dụng màn hình trong 7,6 inch có tỉ lệ 4:3, khung hình tự nhiên cho nhiều loại hình giải trí.

Cả Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra đều có hiệu năng mạnh mẽ bởi chip Snapdragon Elite Gen 5 mới nhất, sạc siêu nhanh 45W hơn 60% trong 30 phút. Lần đầu tiên trên Galaxy ứng dụng công nghệ pin Silicon-Carbon thế hệ mới, được thiết kế để cân bằng giữa độ mỏng và dung lượng 5000mAh cho Fold8 Ultra và 4800mAh cho Fold8. Sản phẩm được giới thiệu là thiết bị gập tối ưu các tác vụ AI mới, đặc biệt là Agentic AI biến suy nghĩ thành hành động trên bất kỳ màn hình. Hãng giới thiệu hàng loạt tính năng hỗ trợ mới: AI Tự động hoá, đề xuất câu lệnh…

Galaxy Z Flip8 cũng cải tiến về độ mỏng và nhẹ hơn. Camera chính 50MP với công nghệ ProVisual Engine mang đến chất lượng ảnh chụp và quay video tốt hơn ở chế độ FlexMode trứ danh. Hãng cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng trên màn hình ngoài nhỏ gọn, nhờ nâng cấp tính năng Now Brief, tự động hoá dựa trên AI.