Thắng võ sĩ Trung Quốc, cao thủ Kazakhstan học luôn tuyệt kỹ của sư phụ đối thủ

(VTC News) -

Tối ngày 8/8, tại giải đấu NAIZA Diamond Fight Night, võ sĩ Kazakhstan Mukhammed Amantayev đã thượng đài đối đầu với võ sĩ Trung Quốc Trương Triều. Kết quả, chỉ sau 2 phút 20 giây của hiệp 1, Amantayev đã tung một cú đấm vòng nhìn có vẻ không quá nặng nhưng đã đấm gục (KO) trực tiếp Trương Triều.

Tính cả trận đấu này, Amantayev đã liên tiếp đánh bại 3 võ sĩ Trung Quốc: hạ KO truyền nhân Thông Bối Quyền Triệu Hồng Cương tại giải PowerSlap; thắng TKO võ sĩ Triệu Giai Kỳ tại giải NAIZA hồi tháng 5 và mới nhất là kết thúc Trương Triều ngay trong hiệp 1 vào tối 8/8. Anh hiện sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng và duy trì thành tích bất bại trước các đối thủ Trung Quốc.

Mukhammed Amantayev đánh bại Triệu Hồng Cương ở giải PowerSlap (cuộc thi tát vào mặt)

Tuy nhiên, điều kịch tính nhất không nằm ở thành tích trên đài, mà lại ở những chiêu trò phía sau hậu trường. Tháng 10 năm ngoái, Amantayev gây sốt sau một đêm khi tung đòn KO nặng nề hạ gục Triệu Hồng Cương sau 3 hiệp đấu tại giải PowerSlap ở Saudi Arabia. Sau đó, anh không chỉ mở tài khoản mạng xã hội Trung Quốc mà còn công khai khiêu chiến sư phụ của Triệu Hồng Cương là Cáp Vũ Duyên. Thái độ khi đó khiến nhiều người ngỡ rằng anh sắp sang Trung Quốc để “đạp quán” (khiêu chiến lò võ).

Thế nhưng, người thì đến thật, nhưng kịch bản lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tháng 7 năm nay, Amantayev đã tìm đến tận nơi gặp Cáp Vũ Duyên. Không hề có màn đối đầu nào như nhiều người dự đoán, Cáp Vũ Duyên thậm chí lại nhiệt tình biểu diễn cách phát lực của Thông Bối Quyền, môn võ thuật truyền thống có lịch sử hơn 2.000 năm của Trung Quốc, cho anh xem. Sau khi tự mình trải nghiệm, thái độ của Amantayev thay đổi 180 độ, anh liền thay võ phục và tập luyện theo. Đặc biệt trong trận đấu tối 8/8 vừa qua, Cáp Vũ Duyên cũng đồng hành và đứng cạnh hỗ trợ Amantayev suốt cả trận.

Amantayev bái sư phụ của Triệu Hồng Cương là Cáp Vũ Duyên làm thầy để học Thông Bối Quyền

Điều này khiến người rơi vào thế gượng gạo nhất không ai khác chính là Triệu Hồng Cương, đối thủ cũ lại tìm đến chính sư phụ mình để giao lưu, học hỏi. Không ít cư dân mạng đã hài hước bình luận: “Giang hồ không phải là chém chém giết giết, giang hồ là đối nhân xử thế.“

Tất nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng để tạo độ hot trước thềm giải đấu NAIZA Trung Quốc. Dù sao đi nữa, từ việc tát gục Triệu Hồng Cương đến TKO Trương Triều, từ một “kẻ đi khiêu chiến” chuyển thành vị khách đến thăm và học hỏi, nước đi này của Amantayev quả thực đã kéo lượng tương tác và chủ đề bàn luận lên mức đỉnh điểm.

Amantayev giành chiến thắng ở giải đấu NAIZA Trung Quốc

Nhìn lại hành trình của Amantayev: từ việc bất ngờ nổi tiếng ở Trung Quốc nhờ giải PowerSlap, được quản lý trong nước ký hợp đồng, liên tiếp đánh bại hai võ sĩ Trung Quốc là Triệu Giai Kỳ và Trương Triều, cho đến màn “quay xe” bất ngờ sang bái Cáp Vũ Duyên làm thầy và học Thông Bối Quyền, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã gom đủ cả sức hút, tranh cãi lẫn thực lực.

Tờ QQ bình luận: “Một tay đấm người Kazakhstan lại có thể làm náo nhiệt cả làng võ thuật đối kháng Trung Quốc đến mức này, kịch bản quả thực vô cùng ly kỳ. Về tương lai, hoặc là anh ta sẽ thừa thắng xông lên, tiếp tục kiếm tiền và thu hút người hâm mộ qua các giải đấu đối đầu Trung - Ngoại; hoặc là chứng minh bản thân ở những đấu trường quy mô lớn hơn. Dù thế nào đi nữa, hãy cùng tiếp tục đón xem”.