Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Eo biển Hormuz căng thẳng, giá dầu tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà tăng mạnh sau khi Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho tới khi các điều kiện của nước này được đáp ứng. Trong khi đó Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết các tín hiệu trong vài ngày qua cho thấy Mỹ và Iran “đang gần đạt một dạng thỏa thuận”. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar nói rằng các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman về việc mở một luồng hàng hải qua eo biển Hormuz đang ở “giai đoạn then chốt”.

Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận vẫn chưa chắc chắn. Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ chưa mở lại nếu các điều kiện của nước này chưa được đáp ứng. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa xác nhận tiến triển cụ thể. Khi được hỏi Mỹ sẽ có hành động gì tiếp theo với Iran, Tổng thống Donald Trump vẫn còn để ngỏ.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Căng thẳng còn bị đẩy cao khi Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra các yêu cầu bồi thường lẫn nhau. Ông Trump tuyên bố Washington cũng sẽ yêu cầu Tehran bồi thường, sau khi Iran nêu lại yêu cầu về bồi thường chiến tranh. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói ông đã chỉ đạo các đại diện Mỹ đưa yêu cầu này vào mọi cuộc đàm phán trong tương lai với Iran.

Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE cho biết, 15 tàu của công ty này đã bị tấn công khi di chuyển qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bùng phát.

Trong diễn biến khác, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc không kích của Ukraine đã nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và tổ hợp hóa dầu ZapSibNeftekhim tại Tyumen của Nga.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 6 tàu trong ngày 10/8, so với mức trung bình 10 ngày khoảng 11 tàu.

Trong báo cáo ngày 10/8, các nhà phân tích tại Barclays cho biết, trong tuần kết thúc ngày 7/8, xuất khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu qua eo biển Hormuz đạt trung bình 3 triệu thùng/ngày (bpd), giảm so với mức 4,4 triệu bpd của tuần trước đó.

Việc lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz tiếp tục ở mức thấp, trong khi chưa có giải pháp rõ ràng cho việc mở cửa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, đang làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và hỗ trợ giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 6/8, giá các loại xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 660 đồng/lít, không cao hơn 21.728 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 535 đồng/lít, không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, không cao hơn 27.544 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính chỉ trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.