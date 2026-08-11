Loạt trường đại học tại TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung

(VTC News) -

Trường ĐH Công Thương TP.HCM tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu

Trường ĐH Công Thương TP.HCM thông báo tuyển bổ sung 80 chỉ tiêu ở ngành Công nghệ chế biến thủy sản và 2 ngành thuộc chương trình liên kết gồm: ngôn ngữ Trung Quốc liên kết với ĐH Lỗ Đông (Trung Quốc) và quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Shinawatra (Thái Lan).

Các ngành và chương trình tuyển bổ sung bằng nhiều phương thức xét tuyển. Với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngưỡng điểm xét tuyển là 16 điểm; với học bạ THPT là 20 điểm; kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 600 điểm và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từ 20 điểm.

Các ngành nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung như sau:

Trường ĐH Công Thương TP.HCM lưu ý có thể kết thúc việc nhận hồ sơ sớm nếu tuyển đủ chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 10.8.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung phải có điểm xét tuyển tối thiểu bằng điểm chuẩn đã được Nhà trường công bố trong đợt tuyển sinh chính thức, trong đó đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành, chương trình đào tạo.

Tùy theo số lượng hồ sơ thực tế, Nhà trường có thể ngừng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung khi đã tuyển đủ chỉ tiêu. Vì vậy, thí sinh có nguyện vọng nên chủ động hoàn thiện hồ sơ và đăng ký trong thời gian sớm nhất.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đại học Kinh tế TP.HCM tuyển thêm 300 chỉ tiêu

Sau khi công bố điểm chuẩn, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung cho Phân hiệu Vĩnh Long của trường (UEH Mekong, mã xét tuyển KSV, học tại Vĩnh Long).

Cụ thể, phân hiệu này dự kiến tiếp tục tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu với chương trình đào tạo, gồm: kinh doanh nông nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo, robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư-có chương trình tiếng Anh bán phần), tài chính (có chương trình tiếng Anh bán phần), ngân hàng, marketing (có chương trình tiếng Anh bán phần), quản trị, kinh doanh quốc tế (có chương trình tiếng Anh bán phần), thuế, tiếng Anh thương mại, quản trị khách sạn, luật kinh tế.

Điều kiện nộp hồ sơ dự kiến từ 60 điểm (thang điểm 100) trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/8 đến 17h ngày 22/9.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đăng ký xét tuyển bổ sung từ ngày 13/8

Trường sẽ xét tuyển bổ sung các chương trình đào tạo đại học chính quy với điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn Nhà trường đã công bố trước đó.

Điểm chuẩn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2026.

Cụ thể, mức điểm xét tuyển bổ sung ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 22 điểm theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT.

Đồng thời, mức điểm xét tuyển bổ sung theo phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội ngành Y khoa là 650 điểm và 85 điểm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 600 điểm và 75 điểm.

Đối với ngành Dược học và Y học cổ truyền, điểm xét tuyển bổ sung là 20 điểm theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, 21 điểm phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT, 570 điểm và 70 điểm theo phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Để đăng ký xét tuyển học bạ vào các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Y học cổ truyền, thí sinh cần đạt học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt, tổng điểm 3 môn thi từ 20 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm.

Giờ thực hành của sinh viên ngành Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 18 điểm, phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT là 19 điểm, phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội lần lượt là 550 điểm và 70 điểm.

Đồng thời, thí sinh cần đạt học lực cả năm lớp 12 đạt loại Khá, tổng điểm 3 môn thi từ 16,5 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm để có thể xét tuyển vào các ngành học này.

Bên cạnh đó, hai ngành Luật và Luật kinh tế cũng có mức điểm xét tuyển bổ sung gồm: phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm, phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT là 18 điểm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng lưu ý đến các thí sinh cần đạt học lực cả năm lớp 12 đạt loại Tốt, tổng điểm 3 môn thi từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm nếu xét tuyển bằng học bạ THPT. Đồng thời, 2 ngành học này không xét tuyển phương thức xét kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Đối với các ngành học còn lại của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, mức điểm xét tuyển bổ sung lần lượt là 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm cho phương thức xét tuyển học bạ, 550 điểm cho phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và 70 điểm đối với kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu

Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tuyển bổ sung.

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung trình độ đại học chính quy năm 2026 với tổng cộng 345 chỉ tiêu tại 12 chương trình đào tạo ở các nhóm ngành ngôn ngữ, kinh tế - kinh doanh, luật, công nghệ và du lịch - khách sạn.

Đối với phần lớn các ngành, ngưỡng nhận hồ sơ từ 15 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và từ 18 điểm theo phương thức xét kết quả học tập THPT.

Riêng ngành Luật và Luật kinh tế, ngưỡng nhận hồ sơ theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là từ 20 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ, 2 ngành Luật và Luật kinh tế, thí sinh phải đáp ứng thêm các điều kiện: kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt; tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 18 điểm trở lên; đồng thời điểm trung bình môn Toán và môn Ngữ văn cấp THPT đạt từ 6 trở lên.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung theo 2 hình thức: Trực tuyến trên trang web hoặc trực tiếp tại trường đến hết ngày 21/8, miễn phí xét tuyển đối với thí sinh đăng ký trong đợt bổ sung này.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng cả 4 phương thức gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 06 học kỳ, V-SAT 2026 và kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2026, với mức nhận hồ sơ từ điểm chuẩn đợt 1 của từng ngành, từng phương thức trở lên.

Cụ thể, điểm nhận hồ sơ dao động 15 - 22 điểm với phương thức thi tốt nghiệp THPT, 18 - 23 điểm với học bạ, 225 - 285 điểm với V-SAT và 600 - 750 điểm với Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đáng chú ý, ngay trong năm đầu tiên tuyển sinh ngành Y khoa, HUTECH tiếp tục dành 10 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, mở thêm cơ hội cuối trong mùa tuyển sinh 2026 cho thí sinh theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ.

Thí sinh trúng tuyển Y khoa được áp dụng học bổng 30% học phí toàn khóa; riêng con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước có cơ hội nhận Học bổng Y tế 35% học phí toàn khóa.