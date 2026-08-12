Dàn diễn viên trẻ gây sốt trong phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy'

(VTC News) -

Mùa hè năm ấy là bộ phim giờ vàng đang nhận được sự chú ý của khán giả. Phim xoay quanh nhóm bạn Khánh, Phương, Hoàng, Ly và Tùng từ những năm cuối cấp đến khi trưởng thành, khai thác tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời, đồng thời đặt các nhân vật trước những biến cố khiến cuộc đời mỗi người rẽ sang một hướng khác.

Phim “Mùa hè năm ấy” đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Một điểm đáng chú ý của tác phẩm là ê-kíp sử dụng hai dàn diễn viên cho hai giai đoạn cách nhau 10 năm. Ở phần tuổi học trò, những gương mặt trẻ như Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành, Nguyễn Trinh và Hoàng Hải được lựa chọn để tái hiện nhóm bạn thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi câu chuyện chuyển sang hiện tại, các nhân vật được tiếp nối bởi Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương và Phan Thắng.

Long Vũ vai Khánh

Trong dàn diễn viên trẻ, Long Vũ là cái tên quen thuộc nhất với khán giả truyền hình. Sau vai Chải trong “Đi giữa trời rực rỡ”, nam diễn viên tiếp tục được giao vai nam chính Khánh thời trẻ trong “Mùa hè năm ấy”.

Khánh là chàng trai nhiệt huyết, nghĩa khí nhưng cũng mang nhiều tổn thương. Từ tình bạn thân thiết với Phương, mối quan hệ giữa hai người dần chuyển thành những rung động đầu đời. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra vào mùa hè cuối cấp khiến cả hai phải rời xa nhau.

Long Vũ ghi điểm với vai Khánh.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, Long Vũ nhanh chóng được chú ý. Nam diễn viên được ghi nhận có sự tiến bộ trong diễn xuất, đặc biệt ở cách thể hiện một Khánh vừa nghịch ngợm, nhiệt huyết đúng chất tuổi học trò, vừa có những khoảng lặng và tổn thương phía sau vẻ ngoài có phần bất cần. Nhân vật mang nhiều mặc cảm và tổn thương, đòi hỏi Long Vũ phải tiết chế hơn trong cách thể hiện cảm xúc.

Điểm thú vị là Long Vũ lần đầu có cơ hội tham gia một bộ phim cùng mẹ ruột - nghệ sĩ Vân Dung. Tuy nhiên, hai người không đóng vai mẹ con. Vân Dung đảm nhận bà Ngọc, mẹ của Phương, trong khi Long Vũ vào vai Khánh, chàng trai có tình cảm với con gái bà.

Lưu Ly vai Phương

Nếu Long Vũ là gương mặt đã được biết đến thì Lưu Ly lại là phát hiện mới của bộ phim. Nữ diễn viên đảm nhận Phương thời trẻ, nhân vật nữ chính đồng hành cùng Khánh trong những năm tháng học trò. Hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, Lưu Ly đến với dự án theo một cách khá bất ngờ.

Cô từng nghĩ cuộc gọi mời casting là lừa đảo vì không tin mình có cơ hội tham gia một bộ phim giờ vàng của VTV. Sau buổi thử vai, nữ diễn viên được lựa chọn cho vai Phương - cũng là vai chính đầu tiên trên truyền hình của cô.

Lưu Ly được khen có nét diễn dễ thương khi vào vai Phương.

Phương có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng là cô gái khá trưởng thành, lý trí. Mối quan hệ với Khánh bắt đầu từ tình bạn rồi dần xuất hiện những rung động mà cả hai chưa đủ trưởng thành để gọi tên.

Với Lưu Ly, áp lực lớn nhất là phải duy trì cảm xúc trong thời gian ghi hình kéo dài hơn một tháng. Sau dự án, nữ diễn viên cho biết cô nghiêm túc cân nhắc việc theo đuổi diễn xuất thay vì chỉ xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Hà Thành vai Tùng

Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Tùng - chàng trai có vẻ ngoài lịch thiệp, tử tế nhưng không đơn giản như vẻ ngoài.

Khác với Khánh, Tùng có những tính toán riêng và tìm cách chen vào mối quan hệ giữa Khánh và Phương. Nhân vật này trở thành một trong những yếu tố khiến câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính thêm nhiều trắc trở.

Hà Thành hóa thân thành Tùng, hot boy nhiều toan tính.

Với Hà Thành, đây là lần đầu anh tham gia một bộ phim mang màu sắc thanh xuân học đường. Tạo hình học sinh cùng vẻ ngoài sáng của nhân vật cũng giúp Hà Thành tạo dấu ấn riêng trong nhóm bạn.

Hoàng Hải vai Hoàng

Nguyễn Hoàng Hải vào vai Hoàng, người bạn thân luôn đồng hành với Khánh. Hiện là sinh viên năm ba Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hoàng Hải xem Mùa hè năm ấy là vai diễn đầu đời. So với những gương mặt đã có kinh nghiệm như Long Vũ hay Hà Thành, anh là nhân tố mới hoàn toàn trên màn ảnh truyền hình.

Hoàng được xây dựng là chàng trai chân thành, gần gũi và luôn ở bên nhóm bạn. Hoàng Hải cho biết anh mong muốn giữ sự tự nhiên, gần gũi của nhân vật thay vì cố gắng tạo ra một hình ảnh quá khác biệt với bản thân.

Dàn diễn viên trẻ mang đến màu sắc trong trẻo cho bộ phim.

Nguyễn Trinh vai Phương Ly

Nguyễn Trinh đảm nhận Phương Ly - cô gái hoạt bát, lanh lợi trong nhóm. Đây cũng là lần đầu nữ diễn viên góp mặt trong một dự án truyền hình. Việc cùng làm việc với các diễn viên trẻ khác tạo điều kiện để Nguyễn Trinh nhanh chóng hòa nhập với không khí của một nhóm bạn học sinh.

Nữ diễn viên thừa nhận còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia một dự án lớn và xuất hiện tại họp báo phim. Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng ê-kíp giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm và có thêm động lực theo đuổi diễn xuất.