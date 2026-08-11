Điểm chuẩn Trường ĐH Sài Gòn cao nhất 28,89

(VTC News) -

Trường Đại học Sài Gòn có 41 ngành, chương trình đào tạo có điểm chuẩn trúng tuyển từ 22 điểm trở lên trong năm 2026. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Sư phạm Toán học với 28,89.

Tiếp theo là Sư phạm Ngữ văn 28,07 điểm, Sư phạm Lịch sử 26,80 điểm, Sư phạm Vật lý 27,54 điểm, Sư phạm Hóa học 27,43 điểm, Sư phạm Tiếng Anh 27,50 điểm và Sư phạm Khoa học tự nhiên 26,71 điểm.

Đáng chú ý, theo thông tin tuyển sinh, toàn trường có 18 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 điểm, trong đó riêng ngành Sư phạm Toán học có 17 thí sinh. Mức điểm trúng tuyển trong bảng đã được quy đổi tương đương về thang điểm 30, bao gồm cả điểm cộng, điểm ưu tiên.

Chi tiết điểm chuẩn của trường Đại học Sài Gòn năm 2026 như sau:

Năm nay, Trường Đại học Sài Gòn tuyển hơn 5.400 sinh viên, bằng 4 phương thức: xét tuyển thẳng, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM, xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT, điểm thi tốt nghiệp THPT.