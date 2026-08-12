Vì sao giường khách sạn luôn có nhiều gối và một tấm vải trải ngang?

(VTC News) -

Trong phòng khách sạn có rất nhiều điều mà phần lớn khách thường thấy lạ lẫm, hai trong số đó là sự xuất hiện của tấm vải trải cuối giường và có quá nhiều gối trên chiếc giường vốn chỉ dành cho một hoặc hai người.

Vì sao giường trong khách sạn luôn có tấm vải trải ngang?

Khi ở khách sạn, chúng ta thường thấy một tấm vải khác màu trải ngang trên giường, tạo nên sự tương phản rõ nét với màu sắc của ga trải giường. Nhiều người không hiểu nó có công dụng gì.

Mảnh vải này có tên gọi là “bed runner” hoặc “bed end cloth.“ Đây là món đồ trang trí có tác dụng làm tăng thêm tính thẩm mỹ, đồng thời cũng có nhiều chức năng bổ ích khác.

Ngăn ga trải giường bị bẩn

Sau một chuyến đi dài, một số người thường bị mệt nên khi vào phòng khách sạn, họ không còn đủ kiên nhẫn để cởi giày mà lao ngay lên giường. Trong khi đó, ga trải giường và chăn trong các phòng ở khách sạn thường có màu trắng, rất dễ bị bẩn.

Một tấm vải trải ngang giường với tông màu tối sẽ là chỗ đặt chân hoàn hảo cho những vị khách lười cởi giày nhưng vẫn muốn có giây phút nghỉ ngơi tạm thời trên giường.

Đối với một số vị khách có thói quen đặt túi xách hoặc đồ đạc trên giường, họ cũng thể chọn cách để lên tấm vải trải ngang giường này, thay vì đặt trực tiếp lên ga và chăn rồi làm bẩn chúng.

Tấm vải trải ngang giường với tông màu tối sẽ là chỗ đặt chân hoàn hảo cho những vị khách lười cởi giầy hay thích đặt đồ lên giường.

Tiện lợi khi ăn uống trên giường

Phòng khách sạn là nơi mang lại sự thoải mái, để các du khách có thể nghỉ ngơi và giảm mệt mỏi khi đi du lịch. Nhiều người không buồn xuống dưới ăn mà chọn cách gọi đồ ăn giao tận phòng, thậm chí ăn ngay trên giường, vừa xem phim vừa ăn hay thưởng thức cốc cà phê. Khi đó, tấm vải đặt ngang giường sẽ giúp hứng các mảnh vụn hoặc nước đổ.

Giữ ấm

Những tấm vải trải ngang giường này thường được làm bằng chất liệu dày, nặng và tương đối to và dài. Việc phủ tấm vải này lên chăn vào ban đêm giúp chăn không bị tuột ra khỏi giường khi bạn cử động trong giấc ngủ, đặc biệt trong thời tiết lạnh, tấm vải này còn có tác dụng giữ ấm cho bạn.

Tấm vải trải ngang giúp chăn không bị tuột ra khỏi giường.

Tạo vẻ sang trọng

Chăn ga khách sạn chủ yếu màu trắng, rất đơn giản. Tấm vải trải ngang giường thường có màu tối hoặc rực rỡ hơn. Trên đó cũng thường có những họa tiết ấn tượng, khiến cho căn phòng trở nên sống động hơn, sang trọng hơn và thanh lịch hơn.

“Phụ nữ thường thắt thêm khăn quàng cổ cho trang phục nhìn đẹp hơn, bed-runner cũng có tác dụng như vậy”, một chuyên gia nội thất khách sạn chia sẻ.

Một số khách sạn thậm chí còn in logo lên tấm vải này như một cách quảng bá và giúp khách có cảm giác thích thú hơn.

Chức năng đặc biệt khác

Một số người yêu thích thể thao, họ nhất quyết tập luyện mỗi ngày khi đi du lịch, nhưng lại không thể mang thảm tập đi mọi nơi. Tấm vải trải ngang giường trong khách sạn có thể giúp giải quyết trở ngại trên. Đặt tấm vải đó trên sàn nhà và khách sẽ có ngay một tấm thảm tập thể dục hoàn hảo.

Tấm vải trải ngang giường khiến cho căn phòng trở nên sống động hơn, sang trọng hơn và thanh lịch hơn.

Tại sao lại có nhiều gối trên giường khách sạn?

Bên cạnh tấm vải trải ngang giường, trong phòng khách sạn còn có rất nhiều bí mật mà nhiều người không biết. Một trong số đó là việc luôn có 4 hoặc 6 chiếc gối trên giường đôi.

Một số người hay thắc mắc, tại sao theo tiêu chuẩn, chỉ có 2 người ngủ trên chiếc giường đó nhưng lại cần tới nhiều gối như thế?

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách

Trên thực tế, các loại gối này thường được sử dụng để đáp ứng nhu cầu sức khỏe, tăng sự thoải mái và làm đẹp cho không gian.

Khoa học chỉ ra rằng một người có thể cần dùng đến hai chiếc gối khi ngủ (một gối đỡ đầu/cổ, một gối kê dưới chân hoặc kẹp giữa hai chân) để giữ cột sống thẳng tự nhiên và giúp máu lưu thông tốt.

Khách sạn thường chuẩn bị các loại gối có độ cao và độ đàn hồi khác nhau để khách chọn được chiếc phù hợp nhất với thói quen nằm ngửa hay nằm nghiêng.

Những chiếc gối phụ còn cót ác dụng giúp bạn có điểm tựa êm ái khi ngồi đọc sách, xem tivi hoặc dùng điện thoại trên giường.

Có nhiều gối trên giường trong khách sạn

Gối được xếp lớp gọn gàng với màu sắc hài hòa giúp chiếc giường trông đầy đặn, sang trọng và ấm cúng hơn.

Nguyên tắc xếp gối trên giường trong khách sạn

Cách sắp xếp gối trong phòng khách sạn tuân thủ những quy định cụ thể. Gối thường được đặt tựa vào thành đầu giường theo quy tắc xếp lớp. Gối lớn hoặc gối cứng hơn đặt phía sau, gối nhỏ hoặc gối mềm hơn đặt phía trước. Đỉnh gối phải được vuốt phẳng, tạo phom đứng.

Gối trang trí nhỏ thường có màu sắc trùng với tấm trang trí, đặt ở chính giữa hoặc phía trước các gối ngủ để tạo sự đối xứng.