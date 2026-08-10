  • logo
Xuất bản ngày 10/08/2026 04:07 PM
Xuất bản ngày 10/08/2026 04:07 PM

XSDT 10/8 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

XSDT 10/8, trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026, xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 10/8/2026, xổ số Đồng Tháp 10/8.

Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 10/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 10/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 10/8/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 10/8/2026.

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 10/8/2026.

Xem lại KQXSDT các ngày trước

- XSDT 3/8/2026

Kết quả xổ số ngày 3/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 3/8, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 3/8/2026

XSDT 3/8, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 3/8/2026

- XSDT 27/7/2026

Kết quả xổ số ngày 27/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 27/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 27/7/2026

XSDT 27/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 27/7/2026

- XSDT 20/7/2026

Kết quả xổ số ngày 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 20/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 20/7/2026

XSDT 20/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 20/7/2026

- XSDT 13/7/2026

Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng như sau:

XSDT 13/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/7/2026

XSDT 13/7, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có Công ty XSKT Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có Công ty XSKT Kiên Giang, Tiền Giang và Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 10/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Vietlott 9/8 - Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/8/2026
Vietlott 9/8 - Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 9/8/2026
XSMB 9/8 - Kết quả XSMB hôm nay Chủ nhật ngày 9/8/2026
XSMB 9/8 - Kết quả XSMB hôm nay Chủ nhật ngày 9/8/2026
Giá cà phê hôm nay 10/8: Neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay 10/8: Neo ở mức cao
1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?
1 chỉ vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 10/8/2026 giá bao nhiêu?
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm