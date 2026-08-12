(VTC News) -

Không cần câu hỏi quá phức tạp, chỉ với một dòng ngắn “Từ nào nghe như lời khen nhưng thực ra lại là lời chê?“, câu đố này khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ. Thậm chí, không ít người tự tin đưa ra đáp án nhưng rồi lại nhận ra mình đã mắc “bẫy”.

Điểm hấp dẫn của câu đố nằm ở cách khai thác sự đa nghĩa của tiếng Việt. Thay vì suy nghĩ theo nghĩa thông thường của từ ngữ, người chơi cần quan sát kỹ cách diễn đạt và tìm ra góc nhìn khác để giải mã câu hỏi.

Đây là kiểu câu đố không đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà chủ yếu thử thách khả năng liên tưởng, tư duy logic và sự nhạy bén với ngôn ngữ. Bạn đã tìm được đáp án chưa? Hãy thử suy luận trước khi xem lời giải và rủ bạn bè cùng thử sức để xem ai là người trả lời nhanh nhất.

Từ nào nghe như lời khen nhưng thực ra lại là lời chê? ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.