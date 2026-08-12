(VTC News) -

Một trong những xu hướng nổi bật của mùa trung thu năm nay là bánh với hương vị phá cách. Thay vì chỉ xoay quanh nhân thập cẩm, hạt sen, đậu xanh... nhiều khách sạn đưa vào bánh trung thu các nguyên liệu mới như mè đen, hạt dẻ cười, sầu riêng...

Bánh trung thu nhân mochi mè đen

Bánh Trung thu nhân mochi mè đen. (Ảnh: Peninsulaboutique)

Có giá bán lên tới 1.328 đô la Hong Kong (tương đương 4,4 triệu đồng), hộp bánh trung thu cao cấp của khách sạn The Peninsula (Hong Kong) lấy cảm hứng từ đèn lồng, có tay cầm bằng kim loại. Bên trong là bánh trung thu với hai hương vị đặc biệt. Một loại kết hợp vị đậm đà, rang thơm của mè đen với phần nhân mochi mềm dẻo. Loại còn lại kết hợp nhân đậu đỏ và lòng đỏ trứng với hương thơm của vỏ quýt ủ 15 năm.

Bánh trung thu nhân hạt dẻ cười & trà matcha chảy

Một trong những sản phẩm nổi bật mùa trung thu 2026 là bánh trung thu Uji Matcha Snowy Pistachio, kết hợp hương vị đậm đà, hơi đắng của trà matcha Nhật Bản với vị ngọt béo của hạt dẻ cười. Sự đối lập này tạo ra trải nghiệm vị giác vô cùng mới lạ.

Bánh trung thu trà matcha, hạt dẻ cười. (Ảnh: Tatlerasia)

Loại bánh trung thu mới lạ này nằm trong danh sách sản phẩm độc đáo năm nay của khách sạn EQ Hotel (Kuala Lumpur, Malaysia). Mỗi hộp gồm 4 chiếc bánh có giá bán 298 Ringgit Malaysia (tương đương 1,9 triệu đồng).

Bánh trung thu hình gấu socola nhân trứng chảy

Thay vì hình khuôn tròn hay vuông truyền thống, chiếc bánh trung thu có hình gấu ngộ nghĩnh là sản phẩm của khách sạn The Peninsula Hong Kong dịp trung thu năm nay.

Bánh trung thu hình gấu. (Ảnh: The Peninsula)

Lớp vỏ ngoài làm bằng socola Pháp cao cấp, ôm trọn lớp nhân trứng chảy kết hợp toffee (kẹo bơ đường) tan chảy ở trung tâm.

Mỗi hộp gồm 6 chiếc bánh trung thu mini hình gấu socola có giá 398 đô la Hong Kong (tương đương khoảng 1,3 triệu đồng).

Bánh trung thu nhân vỏ quýt lâu năm

(Ảnh: Thestandard)

Bên cạnh loại bánh truyền thống, năm nay khách sạn Island Shangri-L (Hong Kong) tung ra thị trường bánh trung thu nhân vỏ quýt lâu năm quý hiếm.

Trong đó, hộp bánh trung thu lấy cảm hứng từ nghệ thuật làm đèn lồng có giá 788 đô la Hong Kong (tương đương 2,6 triệu đồng). Bánh gồm nhiều hương vị như nhân hạt sen trắng hai lòng đỏ, nhân đậu đỏ vỏ quýt và hoa hồng...

Để làm quà tặng đặc biệt ấn tượng, khách sạn cung cấp bánh trung thu nhân đậu đỏ vỏ quýt 60 năm giá 598 đô la Hong Kong (1,6 triệu đồng) và hộp sưu tập vỏ quýt 80 năm tuổi (1.408 đô la Hong Kong, tương đương 4,7 triệu đồng). Độ đậm đà và quý hiếm của vỏ quýt lâu năm khiến bánh trở thành một trong những món quà truyền thống, độc đáo nhất trong bộ sưu tập.

Bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King

Khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur (Malaysia) chào đón Tết Trung thu năm nay với những chiếc bánh kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sự mới mẻ đầy thú vị.

(Ảnh: Tatlerasia)

Đặc biệt nhất là bánh trung thu nhân sầu riêng Musang King có giá bán lẻ 89 MYR (tương đương hơn 570.000 đồng)/chiếc. Bánh trung thu nhân sầu riêng nổi bật với hương thơm nồng nàn và vị béo ngậy đặc trưng của “vua trái cây”.

Một hộp bánh trung thu nhân sầu riêng của khách sạn Four Seasons Kuala Lumpur gồm 8 chiếc, giá 550 MYR (tương đương 3,5 triệu đồng).