(VTC News) -

Tháng cô hồn là cách gọi quen thuộc trong dân gian dành cho tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm truyền thống, đây là khoảng thời gian các vong hồn được cho là có thể trở về trần gian. Vì vậy, nhiều người thường thực hiện các nghi lễ cúng bái, làm việc thiện và dành thời gian tưởng nhớ tổ tiên trong tháng này.

Tháng cô hồn năm 2026 bắt đầu từ ngày nào?

Theo lịch vạn niên, tháng 7 âm lịch năm 2026 bắt đầu từ ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9, kéo dài 29 ngày. Như vậy, tháng cô hồn năm 2026 sẽ trải qua hai tháng dương lịch là tháng 8 và tháng 9. Rằm tháng 7 âm lịch năm nay rơi vào ngày 27/8 dương lịch.

Tháng cô hồn năm 2026 sẽ trải qua hai tháng dương lịch là tháng 8 và tháng 9. (Ảnh chụp màn hình)

Trong quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn vì vào thời điểm này, quỷ môn quan được mở, tạo điều kiện cho các vong hồn trở về dương gian. Vì thế người ta lo lắng những linh hồn không nơi nương tựa, không có người thân thờ cúng có thể lang thang, quấy nhiễu hoặc mang đến những điều không may mắn.

Từ quan niệm đó, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng cô hồn nhằm bố thí thức ăn, để những vong hồn lang thang được no đủ, không quấy phá gia chủ.

Dân gian cũng quan niệm rằng không chỉ những vong hồn không nơi nương tựa được trở về, mà ngay cả những linh hồn khi còn sống từng gây nhiều tội lỗi, sau khi chết bị đọa vào địa ngục, trong dịp này cũng được tha ra để hưởng lộc cúng của nhân gian. Bởi vậy, rằm tháng 7 còn được gọi là ngày Xá tội vong nhân.

Tuy nhiên, tháng 7 âm lịch không chỉ gắn với những quan niệm về cô hồn hay những điều được cho là không may. Với người theo đạo Phật, đây còn là tháng Vu lan, gắn với lễ Vu lan báo hiếu, nhấn mạnh lòng hiếu thảo và sự tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên.

Lễ Vu lan gắn với sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ. Theo truyền thuyết, mẹ của Mục Kiền Liên sau khi qua đời bị đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, đói khát cùng cực. Nghe lời Đức Phật, ông cùng chư tăng thực hiện việc cúng dường, hồi hướng công đức để cứu mẹ. Từ đó, rằm tháng 7 trở thành dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu kính, tưởng nhớ cha mẹ và những người đã khuất.

Vì thế, tháng 7 âm lịch không đơn thuần là khoảng thời gian được dân gian gọi là “tháng cô hồn”, mà còn là dịp để mỗi người sống chậm lại, hướng về gia đình, tưởng nhớ nguồn cội và suy ngẫm về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Tháng 7 âm lịch mang nhiều nghi thức và tập tục để tưởng nhớ những người thân đã khuất. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Những hoạt động phổ biến trong tháng cô hồn

Một trong những hoạt động quen thuộc nhất trong tháng 7 âm lịch là lễ cúng cô hồn. Theo phong tục, lễ cúng thường được thực hiện vào khoảng ngày 14 hoặc 15 tháng 7, với mong muốn các linh hồn được no đủ, không quấy phá gia chủ, đồng thời cầu bình an cho gia đình.

Tùy phong tục từng địa phương, mâm cúng cô hồn có thể khác nhau nhưng thường gồm các món ăn truyền thống, trái cây cùng giấy tiền, vàng mã. Một số gia đình chuẩn bị thêm những món được dân gian tin rằng các linh hồn ưa thích như cháo trắng, gạo và muối. Mâm lễ thường được đặt trước cổng nhà, ngoài trời hoặc tại các địa điểm thờ cúng công cộng.

Bên cạnh cúng cô hồn, thả đèn hoa đăng và phóng sinh cũng là những hoạt động được nhiều người thực hiện trong tháng 7 âm lịch. Đèn hoa đăng được thả xuống sông, hồ với mong muốn mang ánh sáng soi đường, dẫn lối cho các linh hồn về nơi an nghỉ.

Trong khi đó, phóng sinh là việc thả những sinh vật đang bị bắt hoặc giam cầm trở về môi trường tự nhiên, chẳng hạn như cá, chim, rùa. Hoạt động này được xem là cách thể hiện thiện tâm, lòng từ bi đối với muôn loài.

Thăm mộ và đến chùa cũng là những hoạt động phổ biến trong tháng 7. Đây là dịp các thành viên trong gia đình cùng nhau tưởng nhớ, tri ân tổ tiên và những người thân đã khuất. Nhiều người đến chùa tham dự lễ Vu lan báo hiếu, cầu siêu cho người đã mất và gửi gắm những mong ước bình an cho gia đình.

Tháng 7 âm lịch còn là dịp nhiều người thực hiện các hoạt động từ thiện. Quyên góp, giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp bất hạnh được xem là cách lan tỏa lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Theo quan niệm Phật giáo, làm việc thiện, bố thí và giúp đỡ người khác không chỉ thể hiện lòng từ bi mà còn tạo phúc đức cho người thực hiện. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn tháng 7 âm lịch dưới góc độ kiêng kỵ, nhiều người lựa chọn đây là thời điểm để làm việc tốt, sống nhân ái và hướng đến những giá trị tích cực.

Từ những tập tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ, tháng 7 âm lịch đã trở thành một khoảng thời gian đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Dù được gọi là tháng cô hồn, tháng Vu lan hay tháng Xá tội vong nhân, những phong tục gắn với thời điểm này đều ít nhiều phản ánh lòng thành kính với người đã khuất, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần nhân văn, hướng thiện của cộng đồng.