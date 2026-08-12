Tin xe 12/8: Ford hé lộ bán tải điện giá hơn 700 triệu đồng

(VTC News) -

Ford Fathom hướng tới giá dưới 750 triệu đồng

Xe dự kiến nhận đặt trước từ đầu năm 2027 và những chiếc đầu tiên được bàn giao vào cuối năm. Ford đặt mục tiêu giá bán khoảng 28.000 USD, tương đương 731,82 triệu đồng.

Fathom thuộc phân khúc bán tải cỡ trung, có kích thước tương đồng Ford Maverick nhưng được tối ưu không gian cabin, với thể tích khoang hành khách được cho là lớn hơn Toyota RAV4. Mức giá dự kiến này cũng đưa Fathom vào nhóm xe điện có giá dễ tiếp cận tại Mỹ.

Để giảm chi phí sản xuất, Ford dự kiến áp dụng quy trình lắp ráp “assembly-tree” tại nhà máy Louisville. Các cụm lớn như phần đầu, phần đuôi, cụm pin kết cấu và ghế được lắp đồng thời trên những dây chuyền riêng trước khi hợp nhất.

Universal EV Platform hướng tới việc giảm số lượng linh kiện, đơn giản hóa kết cấu và hệ thống điện; kiến trúc này sử dụng hệ thống điện 400 volt.

Dù hướng tới mức giá thấp, Fathom vẫn được chuẩn bị màn hình giải trí độ phân giải cao, chìa khóa kỹ thuật số, Apple CarPlay, Android Auto, sạc hai chiều và hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay BlueCruise. Mẫu xe cũng được định vị là sản phẩm mở đầu cho một gia đình xe điện sử dụng chung nền tảng.

Honda HR-V Mugen 2026 thêm loạt phụ kiện thể thao

Honda HR-V Mugen 2026 đã được Honda nhận đơn đặt trước tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia. Mẫu SUV đô thị có giá niêm yết 579 triệu rupiah, tương đương khoảng 850 triệu đồng, cao hơn khoảng 18,4% so với HR-V RS e:HEV tiêu chuẩn.

Điểm khác biệt chủ yếu của phiên bản Mugen nằm ở ngoại thất. Xe chỉ có màu Platinum White Montone, kết hợp bộ bodykit Mugen gồm ốp cản trước, ốp cản sau, ốp lườn và cánh gió phía sau.

Thân xe được bổ sung tem trang trí, ốp gương bằng sợi carbon cùng logo riêng; phía sau sử dụng hệ thống ống giảm thanh Mugen RS Sport.

Khoang cabin thay đổi hạn chế hơn với thảm sàn chuyên dụng và ốp bậc cửa mang logo Mugen cho hai hàng ghế.

Về vận hành, Honda HR-V Mugen 2026 không được nâng cấp hiệu suất. Xe tiếp tục dùng hệ truyền động hybrid e:HEV với động cơ xăng 4 xi-lanh 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 106 mã lực, mô-men xoắn 127 Nm, kết hợp mô-tơ điện 131 mã lực và 253 Nm. Hệ thống sử dụng hộp số E-CVT.

Mitsubishi ASX VR-e chạy tối đa 516 km

Mitsubishi xác nhận ASX VR-e, mẫu SUV thuần điện mới, sẽ được mở bán từ quý IV/2026 tại Australia. Đây cũng là mẫu xe điện đầu tiên thương hiệu Nhật Bản đưa trở lại thị trường này kể từ i-MiEV.

ASX VR-e được Foxtron phát triển, với tên gọi ban đầu là Bria, sau đó được Mitsubishi tiếp nhận và tinh chỉnh cho điều kiện sử dụng tại Australia và New Zealand.

Xe có chiều dài 4.315 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.535 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Kích thước tổng thể thuộc nhóm SUV cỡ B, trong khi chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể so với Mitsubishi Xforce.

Mẫu xe được cung cấp hai cấu hình gồm một mô-tơ dẫn động cầu sau hoặc hai mô-tơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh.

Khoang cabin dự kiến có màn hình trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, ghế trước chỉnh điện, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất.

Về vận hành, bản một mô-tơ có công suất 233 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây. Bản hai mô-tơ đạt 405 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây. Cả hai dùng pin LFP 57,5 kWh. Tầm vận hành theo NEDC lần lượt đạt 516 km và 466 km; khi áp dụng WLTP, con số dự kiến còn khoảng 430 km và 400 km.