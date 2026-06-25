Học sinh trúng tuyển lớp 10 Hà Nội phải xác nhận nhập học từ hôm nay 25/6

(VTC News) -

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu học sinh trúng tuyển lớp 10 THPT công lập xác nhận nhập học từ 25-27/6; quá thời hạn sẽ mất quyền nhập học và không được xét tuyển bổ sung.

Sau khi công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình xác nhận nhập học và các mốc thời gian quan trọng đối với học sinh trúng tuyển.

Theo kế hoạch, thời gian xác nhận nhập học đợt 1 bắt đầu từ 13h30 ngày hôm nay 25/6 và kết thúc vào 24h ngày 27/6. Học sinh có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến trực tiếp trường THPT trúng tuyển để xác nhận nhập học.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, những học sinh trúng tuyển đợt 1 nhưng không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem là không có nguyện vọng theo học tại trường đã trúng tuyển và không được tham gia đợt tuyển sinh bổ sung từ ngày 4 đến 6/7.

Giao diện nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội.

Sau khi truy cập vào cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, thí sinh Đăng nhập/tìm kiếm thông tin học sinh bằng tài khoản bao gồm số định danh cá nhân, mã học sinh trên CSDL ngành và Mật khẩu do trường THCS nơi học sinh lớp 9 bàn giao; kiểm tra đầy đủ thông tin và chọn "Đăng nhập".

Tiếp theo, thí sinh chọn trường xác nhận nhập học theo kết quả trúng tuyển; kiểm tra và điều chỉnh các thông tin về gia đình, thông tin liên hệ nếu có thay đổi

Mẫu giấy xác nhận nhập học vào lớp 10.

Đối với những trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng, như đồng thời trúng tuyển lớp chuyên và lớp không chuyên, hệ thống cho phép thay đổi xác nhận nhập học trực tuyến đến trước 24h ngày 27/6.

Sau khi hoàn thành xác nhận nhập học, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã lựa chọn. Thời gian nộp hồ sơ chính thức diễn ra từ ngày 4 đến 6/7, tuy nhiên các trường có thể tiếp nhận hồ sơ sớm hơn trong thời gian xác nhận nhập học nếu phụ huynh và học sinh có nhu cầu.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh trúng tuyển sau khi có kết quả phúc khảo sẽ thực hiện nhập học bổ sung trực tiếp tại trường từ ngày 10 đến 12/7.

Để xác nhận nhập học trực tuyến, học sinh sử dụng tài khoản gồm số định danh cá nhân, mã học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và mật khẩu do trường THCS cấp. Sau khi đăng nhập, học sinh lựa chọn trường trúng tuyển, cập nhật thông tin liên hệ, hoàn tất xác nhận và tải Giấy xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ theo quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội khuyến nghị phụ huynh đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo đảm an toàn thông tin. Trường hợp quên tài khoản hoặc mật khẩu, học sinh có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc cơ sở giáo dục nơi đăng ký dự thi để được hỗ trợ cấp lại.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, việc xác nhận nhập học trực tuyến giúp phụ huynh và học sinh thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời tăng tính minh bạch trong công tác tuyển sinh, quản lý và theo dõi số lượng thí sinh nhập học tại các trường THPT trên địa bàn thành phố.