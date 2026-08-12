Thêm tàu tuyền bị tấn công khi đàm phán Mỹ - Iran bế tắc

(VTC News) -

Mỹ và lực lượng Houthi cho biết xảy ra các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào hoạt động vận tải biển, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt cuộc xung đột Iran kéo dài 5 tháng ngày càng mờ nhạt. Tehran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ khi Washington chấp nhận các điều kiện của Iran.

Giá dầu tăng trong khi chứng khoán toàn cầu giảm khi những lo ngại về khả năng cuộc xung đột nhanh chóng kết thúc quay trở lại. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,4%, chốt ở mức 88,91 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 1,3%, lên 83,20 USD/thùng.

Hư hại trên tàu chở hàng Tihamah gần Murad, Yemen, ngày 11/8. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng Houthi được cho là liên kết với Iran tại Yemen - từng tuyên bố ngày 20/7 rằng họ sẽ thiết lập một cuộc phong tỏa hải quân nhằm vào Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ - được cho là đã tấn công tàu chở thiết bị quân sự tại eo biển Bab el-Mandeb, hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin.

Ả Rập Xê Út chưa lập tức xác nhận vụ tấn công. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Yemen cho biết 4 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng trong vụ tấn công nghi do Houthi thực hiện nhằm vào tàu chở hàng nhỏ tại eo biển Bab el-Mandeb hôm 11/8.

Những người thiệt mạng trên tàu Tihamah, thuộc sở hữu của Ai Cập, sẽ là những trường hợp tử vong đầu tiên trong một cuộc tấn công của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải biển kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết một trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ phóng hai tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa hệ thống điều khiển lái của một tàu chở hàng treo cờ Panama, sau khi con tàu nhiều lần phớt lờ yêu cầu dừng lại vì vi phạm lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Các nguồn tin hàng hải nói với Reuters rằng con tàu bị tấn công ngoài khơi Pakistan khi đang di chuyển vào Vịnh Oman.

Iran và Mỹ trong khi đó đều đã gia tăng những tuyên bố cứng rắn.

Quan chức an ninh hàng đầu Iran Mohsen Rezaei hôm 11/8 cho biết tuyến hàng hải quan trọng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa trừ khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến sự - bao gồm việc giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt các cuộc chiến trong khu vực, bao gồm tại Lebanon và Gaza.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/8 đưa ra yêu cầu mới rằng Iran phải bồi thường cho những người đã thiệt mạng trong 50 năm của các cuộc chiến tranh, các cuộc tấn công và biểu tình. Trong suốt cuộc xung đột, ông Trump cũng liên tục thay đổi giữa những lời đe dọa leo thang và tuyên bố rằng một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Trong cuộc phỏng vấn được phát hành vào cuối ngày 10/8, ông cho rằng tình trạng bất định hiện nay có thể còn kéo dài một thời gian, đồng thời nói rằng ông có thể chỉ đơn giản là sẽ tiếp tục xoay xở/chờ đợi tình hình diễn biến.

“Tôi đang phần nào tiến hành đàm phán”, ông Trump nói với Real America’s Voice.

Những bình luận của ông Mohsen Rezaei - người được bổ nhiệm hôm 9/8 làm phó chỉ huy cơ quan điều phối an ninh và chính sách đối ngoại của Iran - là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy eo biển Hormuz sẽ chưa sớm được mở lại cho hoạt động vận tải biển.

Trước chiến tranh, tuyến đường thủy này đảm nhiệm việc vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.

“Chừng nào Mỹ chưa thay đổi hành vi và chưa chấp nhận các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz sẽ không được mở cửa”, ông Rezaei nói, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim. Washington chưa lập tức đưa ra bình luận về những tuyên bố mới nhất của Iran.