Tin nóng thế giới hôm nay 11/8: Mỹ tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 11/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đã kiểm soát eo biển Hormuz, khả năng Mỹ tiếp tục leo thang xung đột với Iran, tình hình mưa lớn do bão Dolphin tại Trung Quốc và trận động đất mạnh 7,4 độ richter khiến ít nhất 138 người thiệt mạng tại Colombia.

Mỹ tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ rà quét thủy lôi trên toàn bộ eo biển Hormuz và khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này đang mở, nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Washington.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Hải quân Mỹ đã quét thủy lôi trên toàn bộ eo biển Hormuz và đang kiểm soát tuyến đường này “100%”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời lưu ý lệnh phong tỏa chỉ nhằm vào các tàu di chuyển đến và đi từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của Iran, trong đó có bồi thường thiệt hại do xung đột và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của nước này.

Cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ sẽ yêu cầu Iran bồi thường cho những người Mỹ thiệt mạng và bị thương trong cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa hai nước. Ông cho rằng việc Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại là một “ý tưởng hay” và vấn đề này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự trong các cuộc thương lượng tiếp theo.

Trong khi đó, Iran tuyên bố chưa sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng danh sách các yêu cầu của Tehran, bao gồm chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, chấm dứt các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Mỹ có thể tiếp tục leo thang xung đột với Iran

Ngày 10/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hoàn toàn có khả năng tiếp tục leo thang xung đột với Iran nếu xét thấy cần thiết, đồng thời tiếp tục úp mở về khả năng tấn công giới lãnh đạo Tehran.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ theo đuổi một cuộc “leo thang quy mô lớn” trong xung đột với Iran, ông Trump trả lời: “Chúng tôi chắc chắn có khả năng đó nếu muốn. Vâng, các bạn sẽ sớm biết thôi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra yêu cầu Iran phải bồi thường những thiệt hại liên quan đến các thương vong trong xung đột, các cuộc tấn công và biểu tình. Ông Trump cho rằng Tehran cần chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mà Washington cáo buộc Iran gây ra.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Iran cho biết nước này đang tiến gần một thỏa thuận với Oman về tuyến đường vận chuyển mới qua eo biển, song nhấn mạnh Mỹ phải đáp ứng các điều kiện của Tehran trước khi tuyến đường thủy quan trọng này được mở lại.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang giảm mức độ công khai của các nỗ lực ngoại giao với Iran, đồng thời kỳ vọng sức ép kinh tế sẽ khiến Tehran phải nhượng bộ. Ông mô tả các cuộc trao đổi hiện nay là một phần của quá trình đàm phán hạn chế.

Bão Dolphin đe dọa Bắc Kinh

Ngày 11/8, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đối mặt nguy cơ mưa lớn kéo dài đến ngày 13/8, trong bối cảnh nhiều địa phương nước này vẫn đang ứng phó với mưa lũ do bão Dolphin gây ra.

Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam trên toàn thành phố. Một số quận như Phòng Sơn, Đại Hưng, Thông Châu và Môn Đầu Câu, cùng Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh được nâng cảnh báo lên màu đỏ, mức cao nhất.

Mưa lớn tại Trung Quốc tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập úng. (Ảnh: Reuters)

Theo Trung tâm Khí tượng Bắc Kinh, thành phố đang đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét ở khu vực miền núi và ngập úng tại đồng bằng. Cơ quan này cảnh báo đợt mưa có phạm vi rộng, cường độ lớn trong thời gian ngắn và có thể kéo dài, làm gia tăng nguy cơ thiên tai.

Trước đó, Cục Khí tượng Trung Quốc đánh giá bão Dolphin diễn biến phức tạp và có khả năng gây mưa lớn cực đoan tại miền Bắc nước này. Sự tương tác giữa nhiều hệ thống bão khiến hoàn lưu khí quyển liên tục thay đổi, do đó Bắc Kinh có thể phải tiếp tục nâng mức cảnh báo nếu tình hình xấu đi.

Bão Dolphin trước đó đã gây mưa lớn tại miền Đông Trung Quốc. Mực nước tại ít nhất 74 con sông thuộc lưu vực Thái Hồ và các khu vực ven biển phía Đông tỉnh Chiết Giang vượt ngưỡng cảnh báo, trong đó 37 con sông vượt mức an toàn.

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, Dolphin là một cơn bão đặc biệt khi hình thành gần Đường đổi ngày quốc tế, di chuyển hơn 6.000 km trước khi đổ bộ. Thời gian hoạt động của bão dự kiến vượt 15 ngày, dài gấp khoảng 3 lần so với một cơn bão thông thường.

Colombia ban bố tình trạng khẩn cấp sau động đất mạnh 7,4 độ richter

Ngày 10/8, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra tại miền Tây Colombia, khiến ít nhất 138 người thiệt mạng và khoảng 570 người bị thương. Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau thảm họa.

Trận động đất có tâm chấn tại khu vực phía Tây Colombia, ảnh hưởng đến các tỉnh Valle del Cauca, Caldas, Choco và Risaralda. Nhiều hình ảnh được chia sẻ cho thấy các tòa nhà rung lắc mạnh, một số công trình bị hư hại và người dân hoảng loạn tìm cách chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Một công trình bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Colombia. (Ảnh: Getty Images)

Tại thành phố Cali, chính quyền địa phương đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ 20h đến 6h sáng nhằm duy trì trật tự, đồng thời triển khai lực lượng cảnh sát và quân đội để tuần tra, tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các công trình đổ sập.

Thị trưởng Cali Alejandro Eder cho biết lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm những người sống sót và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Chính phủ Colombia cam kết huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân và khôi phục những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó, Mỹ cam kết viện trợ khẩn cấp 15,5 triệu USD cho Colombia nhằm hỗ trợ nơi trú ẩn, lương thực, công tác bảo vệ người dân và đánh giá thiệt hại do động đất gây ra.