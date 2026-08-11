Trao khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng tặng nhân dân Cuba

(VTC News) -

Ngày 11/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hoà Cuba tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ 100 tỷ đồng cho nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026).

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, bà Đỗ Thị Thu Thảo cùng các đại biểu chứng kiến lễ trao.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh tình hữu nghị, đoàn kết và nghĩa tình thủy chung giữa Việt Nam và Cuba đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Bà Thảo khẳng định, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba, đồng thời là hành động cụ thể tiếp nối tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Bà cho rằng với tinh thần lòng nhân ái không giới hạn bởi khoảng cách địa lý, Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng nhân dân Cuba, góp phần gìn giữ và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước qua các thế hệ.

“Đây không chỉ là một khoản hỗ trợ về vật chất mà đó là tình cảm và sự sẻ chia, là lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba. Đồng thời, đây là sự tiếp nối của một tình hữu nghị đã được vun đắp bằng lòng thủy chung qua nhiều thế hệ.

Thông qua Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, chúng tôi xin chuyển đến nhân dân Cuba tình cảm chân thành và lời nhắn gửi: Nhân dân Việt Nam luôn đồng hành cùng nhân dân Cuba. Chúng tôi tin tưởng những giá trị tốt đẹp mà lãnh tụ cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba không chỉ thể hiện qua những dấu mốc lịch sử mà còn thể hiện qua những hành động cụ thể, qua sự sẻ chia trong những lúc khó khăn và sự đồng hành giữa nhân dân hai nước”.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất về nghĩa cử đoàn kết đầy ý nghĩa của nhân dân Việt Nam. Ông cho rằng cử chỉ hỗ trợ của nhân dân Việt Nam thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ “là một minh chứng cho tình đoàn kết trước sau như một của Việt Nam đối với Cuba”.

Đại sứ khẳng định, ngoài giá trị về vật chất vô cùng quý báu góp phần làm giảm bớt tác động của lệnh bao vây cấm vận đối với đời sống hàng ngày của người dân Cuba, đây còn là một thông điệp động viên mạnh mẽ từ đất nước Việt Nam anh em - “đất nước đã đem đến cho thế giới biết bao tấm gương về ý chí chiến đấu cũng như khả năng vượt qua mọi trở ngại”.

Theo Đại sứ, việc đón nhận sự hỗ trợ đoàn kết này trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh Cuba Fidel Castro - một người bạn trung thành của Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh - mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt với Cuba, khi trong sự nghiệp cách mạng nổi bật của mình, ông Fidel Castro là một trong những người đi đầu trong việc ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

“Tôi tin chắc rằng tình cảm và sự đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Cuba đã được gây dựng bởi Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được các thế hệ mai sau của chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát huy”.

Trước đó, Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì diễn ra từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025 đã thu về 615 tỷ đồng từ hơn 2 triệu lượt ủng hộ, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu là 65 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn.