Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện chia buồn về vụ động đất tại Colombia

Được tin vụ động đất ngày 10/8 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Colombia, hôm nay (11/8), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Cộng hoà Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia.

Trận động đất 7,4 độ ngày 10/8 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại Colombia (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Omar Bula Escobar.

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra ở miền tây Colombia hôm 10/8 đã làm ít nhất 111 người thiệt mạng, gây hư hại cho hàng trăm tòa nhà và khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát trong khi người thân cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm giữa những đống gạch vụn.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đẩy nhanh việc cấp kinh phí khắc phục hậu quả động đất, đồng thời cho biết sẽ đích thân đến thăm khu vực xảy ra thảm họa.