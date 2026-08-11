Việt Nam - Australia ra tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ song phương

1. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia, ngày 11/8/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, tại Canberra, nơi được Australia coi là vùng đất truyền thống của người Ngunnawal.

2. Hai Lãnh đạo tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp

3. Hai Lãnh đạo tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường lòng tin chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan hữu quan, Quốc hội, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

4. Hai Lãnh đạo ghi nhận quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Hai bên hoan nghênh Tuyên bố Tầm nhìn chung cập nhật về tăng cường hợp tác quốc phòng. Hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, bao gồm thông qua đối thoại và tham vấn, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giữa các quân chủng, chia sẻ thông tin, quân y, gìn giữ hòa bình, an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống khủng bố. Hai bên nhất trí tiếp tục các hoạt động trao đổi tác chiến đa phương, tiếp nối các hoạt động Việt Nam đã tham gia gần đây, bao gồm Diễn tập KAKADU vào các năm 2024 và 2026 và tham gia với tư cách quan sát viên Diễn tập TALISMAN SABRE năm 2025.

5. Hai Lãnh đạo nhấn mạnh hợp tác biển song phương trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Hàng hải Australia - Đông Nam Á nhằm giải quyết các thách thức chung trên biển phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Hai bên hoan nghênh những tiến triển trong việc xây dựng Hiệp định giữa Việt Nam và Australia về thực thi pháp luật trên biển và Hiệp định về hợp tác và tương trợ, qua đó nâng cao năng lực phối hợp giữa các cơ quan chức năng và góp phần bảo đảm an ninh khu vực.

6. Hai Lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác trong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và tài trợ khủng bố. Hai bên ghi nhận vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai Lễ ký kết Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế nhằm phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

7. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, triển khai hiệu quả Ý định thư năm 2024 về tiếp tục hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Australia. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về tương trợ tư pháp, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù trên cơ sở các điều ước quốc tế đã ký giữa hai nước.

Tăng cường gắn kết kinh tế

8. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh bước phát triển trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư sau 5 năm triển khai Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES). Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, bao gồm thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, nhằm tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm của nhau và thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Hai bên ghi nhận vai trò của Nhóm Xúc tiến đầu tư của Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong việc huy động nguồn vốn phục vụ phát triển tại Việt Nam, ghi nhận Việt Nam là một trong những quốc gia trọng tâm trong danh mục hỗ trợ tài chính của Australia, tiếp nhận hơn một phần ba tổng nguồn vốn tài trợ (83 triệu đô la Australia).

9. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển bền vững, sự phối hợp chặt chẽ trong các ngành nông, lâm, thủy sản cũng như trong việc thúc đẩy mở cửa thị trường, bao gồm việc cho phép thịt kangaroo và thịt hươu của Australia tái tiếp cận thị trường Việt Nam sớm trong năm 2026.

10. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu và đa dạng hóa, trong đó có lĩnh vực khoáng sản thiết yếu. Hai bên hoan nghênh các sáng kiến nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và bền vững, bao gồm khoản hỗ trợ trị giá 1,3 tỷ đô la Australia của Cơ quan tín dụng xuất khẩu Australia (EFA) nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng và xuất khẩu sang Việt Nam kể từ năm 2017.

11. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương có thể dự báo, minh bạch, cởi mở, bao trùm, công bằng và bền vững và dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau cải tổ. Australia hoan nghênh Việt Nam tham gia Cơ chế trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên. Hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường cấu trúc kinh tế khu vực; Australia tái khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 và là nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027.

Chia sẻ tri thức và kết nối con người

12. Hai Lãnh đạo ghi nhận giao lưu nhân dân mạnh mẽ và sâu sắc là nền tảng của quan hệ song phương. Hai bên khẳng định giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân tiếp tục là những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước; nhất trí tăng cường hợp tác trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề, nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên, giảng viên và phát triển chuyên môn. Việt Nam ghi nhận những đóng góp quan trọng của Chương trình Aus4Skills trong 10 năm qua đối với phát triển nguồn nhân lực và trao đổi tri thức, đồng thời hoan nghênh Australia tiếp tục đầu tư cho chương trình trong giai đoạn 9 năm (2026 - 2035).

13. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy giao lưu thanh niên, văn hóa, thể thao và du lịch, qua đó củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch và hợp tác kinh doanh giữa hai nước. Hai bên tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Lãnh sự song phương nhằm tạo điều kiện cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

14. Hai Lãnh đạo hoan nghênh Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định Vận tải Hàng không. Hai bên hoan nghênh các kết nối giáo dục và nghiên cứu giữa hai nước và Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục Nghề nghiệp và Đào tạo nghề. Hai bên đánh giá cao đóng góp của Đại học RMIT đối với giáo dục tại Việt Nam trong suốt 26 năm qua và hoan nghênh hợp tác mạnh mẽ hơn nữa của các trường đại học của Australia trong việc góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Hai bên cũng hoan nghênh việc trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho phân hiệu của Trường Đại học RMIT tại Hà Nội.

15. Hai Lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ chế của Hội đồng. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi chân thành, thẳng thắn và mang tính xây dựng, trong đó có Đối thoại Nhân quyền thường niên. Hai bên cam kết hợp tác xây dựng xã hội bao trùm, bảo đảm cơ hội bình đẳng và tôn trọng quyền con người, không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

Tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng

16. Lãnh đạo hai nước trao đổi về tác động kéo dài của việc gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối với nền kinh tế của mỗi nước và hoan nghênh Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, cũng như việc tổ chức Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khoáng sản. Hai bên khẳng định việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, bao gồm thông qua điện khí hóa và triển khai năng lượng tái tạo, là những động lực quan trọng giúp mỗi nước tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế; đồng thời hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý năng lượng của hai nước. Việt Nam cũng đánh giá cao những đóng góp và sự hỗ trợ của Australia đối với Chương trình Lưới điện ASEAN.

17. Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm phát thải, qua đó góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững và các cam kết quốc tế về khí hậu. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của các hành động khí hậu khẩn cấp nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris, trong đó triển khai thành công chương trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC).

Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong triển khai NDC, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Hai bên khẳng định cam kết chung nhằm tăng cường hợp tác về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hạch toán và quản trị tài nguyên nước dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số, quản lý hạn hán, phục hồi tài nguyên và hệ sinh thái nước, nhằm nâng cao an ninh nguồn nước và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

18. Việt Nam hoan nghênh vai trò của Australia trên cương vị Chủ tịch đàm phán COP31 và việc hỗ trợ Fiji và Tuvalu đăng cai tổ chức Hội nghị Tiền COP trong khuôn khổ Đối tác Thái Bình Dương hướng tới COP31.

19. Việt Nam hoan nghênh việc triển khai Chương trình Aus4Adaptation và ghi nhận những đóng góp của chương trình trong việc nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

20. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác nhằm giải quyết các thách thức chung về môi trường biển thông qua khoa học và giám sát biển, quản lý bền vững tài nguyên biển và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải. Hai bên hoan nghênh Chương trình Đối tác về Hạ tầng của Australia, trong đó có sáng kiến giảm phát thải carbon trong lĩnh vực hàng hải, đồng thời ghi nhận cam kết đối với Hiệp định về Bảo tồn và Sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia (Hiệp định BBNJ) nhằm thúc đẩy bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển.

Thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

21. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc làm sâu sắc hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số, trong đó có thúc đẩy phát triển và triển khai an toàn, bảo mật và có trách nhiệm các công nghệ mới nổi. Hai bên hoan nghênh Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

22. Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ hợp tác về y tế nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y khoa và nghiên cứu y học.

Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế

23. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ với chủ nghĩa đa phương, ASEAN và luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên hợp quốc, vốn là nền tảng cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.

24. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bao trùm, có khả năng chống chịu và không bị cưỡng ép, nơi chủ quyền quốc gia được tôn trọng và cạnh tranh được quản lý một cách có trách nhiệm. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực tập thể nhằm ứng phó với những diễn biến và thách thức mới nổi trong khu vực này.

25. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của ASEAN cũng như các cơ chế khu vực do ASEAN dẫn dắt trong việc duy trì một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ; qua đó giúp thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin và sự minh bạch nhằm giảm thiểu rủi ro hiểu lầm và tính toán sai lầm, ngăn ngừa khủng hoảng và xung đột. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm làm sâu sắc Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN - Australia, nhân dịp kỷ niệm 5 năm nâng cấp quan hệ trong năm 2026, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP). Hai bên ghi nhận Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến quan trọng thúc đẩy các thảo luận thiết thực về tương lai của ASEAN.

26. Australia tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất của ASEAN cũng như vai trò dẫn dắt của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin ở khu vực.

Lãnh đạo hai nước nhắc lại cam kết trong Tuyên bố chung của Lãnh đạo ASEAN - Australia về Phòng ngừa xung đột và Quản lý khủng hoảng trong cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt nhằm tăng cường hợp tác thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, qua đó thúc đẩy đối thoại và liên lạc mở, củng cố tin cậy chiến lược, duy trì cách ứng xử minh bạch, có thể dự báo được và có trách nhiệm nhằm giảm thiểu rủi ro hiểu lầm và tính toán sai lầm, đồng thời ngăn ngừa xung đột trong khu vực.

27. Lãnh đạo hai nước kêu gọi thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar. Hai bên kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực; bảo đảm việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở; và tiến hành đối thoại thực chất, bao trùm.

28. Lãnh đạo hai nước bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không, bảo đảm hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Hai bên tái khẳng định UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002.

Hai bên ghi nhận bất kỳ Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nào cũng phải hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ quốc gia nào theo luật pháp quốc tế. Hai bên cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các eo biển được sử dụng cho các tuyến đường biển và hàng hải quốc tế đối với thương mại toàn cầu và an ninh kinh tế.

29. Lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Mekong - Australia (MAP) nhằm tăng cường khả năng chống chịu và thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững tại tiểu vùng Mekong.

Việt Cường (VOV)