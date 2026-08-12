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Xuất bản ngày 12/08/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 12/08/2026 07:00 AM

'Bẫy' lợi nhuận 300% của Capel, cuốn gần 8.000 hợp đồng vào vòng xoáy lừa đảo

(VTC News) -

Núp bóng hợp tác đầu tư, công ty Capel huy động hơn 702 tỷ đồng qua 8.000 hợp đồng, cam kết lợi nhuận tới 300%, qua đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

VTC News
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