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Kẻ sát nhân nhởn nhơ sống gần nhà nạn nhân, 20 năm mới bị bắt nhờ công nghệ mới Vụ án bế tắc, kẻ sát nhân nhởn nhơ sống cùng khu nhà nạn nhân 20 năm cho đến khi công nghệ hiện đại lấy được thông tin từ manh mối duy nhất ở hiện trường năm xưa.

'Bẫy' lợi nhuận 300% của Capel, cuốn gần 8.000 hợp đồng vào vòng xoáy lừa đảo Núp bóng hợp tác đầu tư, công ty Capel huy động hơn 702 tỷ đồng qua 8.000 hợp đồng, cam kết lợi nhuận tới 300%, qua đó chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Trúng tuyển đại học: Thí sinh xác nhận trước 17h ngày 21/8, quên là mất cơ hội Thí sinh trúng tuyển đại học năm 2026, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Cuộc sống của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thuỵ sau khi vợ tỷ phú qua đời Sau khi vợ là tỷ phú Trần Lệ Hoa qua đời, “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy tiếp tục chăm sóc bảo tàng gỗ tử đàn mà vợ chồng ông từng dày công xây dựng.

Hàng loạt cầu và đường dẫn thi công ‘rùa bò’, dân đợi hoài chẳng thấy thông xe Sau nhiều năm triển khai, hàng loạt cầu và đường dẫn ở Đà Nẵng vẫn chìm trong dang dở khiến người dân "dài cổ" đợi chờ.

Tháng cô hồn năm 2026 bắt đầu từ ngày nào? Tháng 7 âm lịch gắn với nhiều phong tục, tín ngưỡng lâu đời của người Việt, từ lễ cúng cô hồn, Vu Lan báo hiếu đến các hoạt động thiện nguyện, tưởng nhớ tổ tiên.

Từ nào nghe như lời khen nhưng thực ra lại là lời chê? Nghe qua ai cũng nghĩ đây là một lời khen, nhưng đáp án của câu đố lại khiến nhiều người phải bật cười vì sự 'đánh lừa' đầy thông minh.

Siêu xe Lexus hiếm có rao bán hơn 50 tỷ đồng Mẫu xe Lexus LFA Nürburgring Package 2012 chỉ lăn bánh 116 km đang được chào bán với giá trị tăng gấp 4 lần sau 14 năm.

Vừa mở bán, dòng máy Z Fold8 đã giảm giá Ngay sau đợt mở bán chính thức hôm 8/8, dòng sản phẩm Samsung Galaxy Z thế hệ mới đã được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm giá từ 4 đến 4,5 triệu đồng.

Vì sao giường khách sạn luôn có nhiều gối và một tấm vải trải ngang? Tấm vải ngang cuối giường (bed runner) và nhiều chiếc gối trên giường khách sạn được trang bị cho các mục đích thiết thực chứ không đơn thuần chỉ để làm đẹp.

Dàn diễn viên trẻ gây sốt trong phim giờ vàng 'Mùa hè năm ấy' Long Vũ cùng Lưu Ly, Hà Thành và loạt gương mặt trẻ gây chú ý khi hóa thân thành nhóm bạn tuổi học trò trong Mùa hè năm ấy trên VTV.

Những loại bánh trung thu độc lạ, đắt đỏ năm 2026 Thị trường bánh trung thu 2026 đã khởi động, bên cạnh hương vị truyền thống còn xuất hiện những sản phẩm độc đáo với nguyên liệu mới lạ và có giá đắt đỏ.

Mỹ mất ba năm và 20 triệu USD chỉ để đánh chìm 1 tàu ​​sân bay Sau 3 năm tháo dỡ và làm sạch, Hải quân Mỹ dùng thuốc nổ đánh chìm USS Oriskany để biến chiến hạm khổng lồ thành rạn san hô nhân tạo.