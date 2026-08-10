Tin nóng thế giới hôm nay 10/8: Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 10/8, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Iran tuyên bố chưa mở lại eo biển Hormuz, những cuộc tấn công mới giữa Nga và Ukraine gây thương vong, cũng như đợt nắng nóng lan rộng tại nhiều khu vực của Mỹ.

Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz

Ngày 9/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran sẽ duy trì phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện mà Iran đưa ra, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

IRGC khẳng định chiến lược của Iran là duy trì phong tỏa “cho đến khi kẻ thù chấp nhận tất cả điều kiện của chúng tôi”, đồng thời cho rằng eo biển Hormuz hiện đã trở thành “chiến trường” đối với Tehran chứ không chỉ là một tuyến đường thủy.

Cả Iran và Mỹ vẫn chưa nhượng bộ về vấn đề eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đưa ra danh sách các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong đó bao gồm chấm dứt cuộc xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran, chấm dứt các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Việc Iran phong tỏa tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz đã gây xáo trộn thị trường và đẩy giá cả lên cao. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn đang “giữ thái độ ôn hòa” trong cách tiếp cận với Tehran và cho rằng Washington có thể chờ Iran nhượng bộ về kinh tế.

Trong khi đó, Tehran khẳng định muốn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thu phí qua lại, đồng thời tiếp tục nhắm mục tiêu vào những tàu mà nước này cáo buộc cố gắng đi vòng qua tuyến đường ưu tiên.

Cảng Odesa trúng tên lửa, UAV

Ngày 9/8, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công gây thương vong, trong đó thành phố Kharkov của Ukraine và tỉnh Belgorod của Nga đều ghi nhận nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Tại thành phố Kharkov, miền đông Ukraine, một tòa nhà chung cư bị trúng đòn tấn công khiến 3 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Belgorod của Nga cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Sau cuộc tấn công được cho là của Ukraine ở Belgorod. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cảng biển Odesa bị hư hại trong một cuộc tấn công. Chính quyền địa phương cho biết hàng chục UAV và tên lửa đánh trúng thành phố cảng miền nam, khiến khoảng 12 người bị thương. Cảng Odesa là tuyến huyết mạch phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản quy mô lớn của Ukraine. Theo ông Zelensky, Nga cũng tấn công 9 khu vực khác của Ukraine trong ngày 9/8.

Nga liên tục tấn công Odesa trong nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp cận Biển Đen của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hậu cần và nguồn thu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Kiev cho biết ngày 9/8 đã tiến hành thêm 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu và tàu hàng của Nga trên Biển Đen. Hai bên trong những tháng gần đây mở rộng chiến dịch nhằm vào hệ thống hậu cần của đối phương. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Ukraine Naftogaz cho biết các cơ sở của họ hứng chịu số vụ tấn công tăng mạnh trong 3 ngày qua, trong đó có các cơ sở khai thác dầu bị tấn công trong đêm.

Ông Trump hé lộ đàm phán kín với Iran, Tehran lập tức bác bỏ

Ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran một cách “kín tiếng”, đồng thời phát tín hiệu rằng Mỹ có thể tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

“Chúng tôi đang thực hiện một cách kín đáo. Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi thấy rằng Iran đang đối mặt với mức lạm phát phi mã và thực tế là họ đang cạn kiệt ngân sách”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump nhận định nền kinh tế Iran đang ở trong tình trạng “rất tồi tệ”, đồng thời cho rằng Tehran không còn đủ tiền để trả lương cho binh sĩ. Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Iran vừa đưa ra các yêu cầu mới liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran và Washington hiện không tiến hành đàm phán. Tuyên bố này trái ngược với thông tin mà Tổng thống Trump đưa ra về các cuộc trao đổi giữa hai bên.

Nắng nóng lan rộng tại Mỹ

Đợt nắng nóng gay gắt tại miền Tây nước Mỹ đang lan sang vùng đồng bằng phía Nam và thung lũng sông Mississippi. Các cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo nắng nóng cực đoan tại nhiều khu vực, từ bang California tới Illinois.

Nhiệt độ tại các thành phố lớn khu vực Bờ Tây nước Mỹ như Las Vegas, Denver trong ngày 9/8 được dự báo lên tới khoảng 38 độ C. Nhiều khu vực thuộc các bang Missouri, Kansas và Oklahoma có thể ghi nhận mức nhiệt từ 36 đến 38 độ C. Thành phố Oklahoma có khả năng vượt ngưỡng 38 độ C.

Nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Tại lễ hội Tacos and Tequila ở thành phố Colorado Springs, 72 người phải điều trị các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, trong đó 7 người được đưa tới bệnh viện. Khu vực này đang áp dụng khuyến cáo phòng tránh nắng nóng trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thời tiết nóng và khô kéo dài cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước tại miền Tây. Theo số liệu của Cục Quản lý Tài nguyên nước của Mỹ, cao trình mặt nước hồ Mead ở bang Nevada, hồ chứa lớn thứ hai của Mỹ và cung cấp nước cho hàng triệu cư dân, đã giảm xuống khoảng 317 m, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Trong khi đó, khu vực Bờ Đông tiếp tục trải qua thời tiết nóng và ẩm. Độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận tại thành phố New York lên khoảng 34 độ C và tại Rhode Island khoảng 35 độ C.