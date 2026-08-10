Iran tuyên bố không mở eo biển Hormuz

(VTC News) -

Hôm 9/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố chiến lược của họ là duy trì phong tỏa “cho đến khi kẻ thù chấp nhận tất cả điều kiện của chúng tôi... eo biển này giờ đây thực sự là chiến trường đối với chúng tôi chứ không chỉ là tuyến đường thủy”.

Trước đó, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đưa ra danh sách điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, bao gồm chấm dứt cuộc xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đáp trả của Mỹ đối với cảng của Iran, chấm dứt lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và bồi thường thiệt hại trong chiến tranh.

Cả Iran và Mỹ vẫn chưa nhượng bộ về vấn đề eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Việc Iran phong tỏa tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz gây xáo trộn thị trường và đẩy giá cả lên cao. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang “giữ thái độ ôn hòa” trong cách tiếp cận với Tehran, ngụ ý ông tin mình có thể chờ đợi họ nhượng bộ về mặt kinh tế.

Trong khi đó, Tehran khăng khăng đòi giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và muốn thu phí qua lại, liên tục nhắm mục tiêu vào những tàu mà họ cáo buộc cố gắng đi vòng qua tuyến đường ưu tiên của mình.

Những cuộc tấn công trên tuyến đường thủy, vốn được tự do lưu thông trước cuộc xung đột cũng dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 4 và các nhà trung gian hòa giải kêu gọi 2 bên quay trở lại điều khoản của bản ghi nhớ tháng 6, trong đó vạch ra lộ trình cho cuộc đàm phán hòa bình.

Đồng thời, tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz kéo dài cũng đẩy giá cả lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ, tạo ra vấn đề chính trị nan giải cho ông Trump khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan trong cuộc trò chuyện với Axios hôm 9/8.

“Chúng tôi chỉ đang đàm phán một phần với họ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nó giống như một ván cờ vậy”, ông Trump nói.

Hiện tại, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz giảm đáng kể trong bối cảnh các cuộc tấn công đang diễn ra với ít nhất một tàu chở dầu bị tấn công hôm 8/8. Bộ Ngoại giao Oman lên án các vụ tấn công liên tiếp, nhưng không nêu đích danh bên tấn công.

Oman thông tin thêm “cuộc đàm phán về thỏa thuận hàng hải ở eo biển Hormuz đang tiến triển” và cảnh báo chống lại mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho tiến trình này. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận cuộc thảo luận với Oman về việc quản lý eo biển đang “tiến đến giai đoạn cuối”.