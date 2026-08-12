Robot hình người biết tự thay pin trong chưa đầy 3 phút

(VTC News) -

Theo Interesting Engineering, robot hình người Atlas của công ty Boston Dynamics, có trụ sở tại Massachusetts, Mỹ, hiện chỉ mất gần 3 phút để tự động thay pin đã cạn.

Atlas được thiết kế để tự điều hướng quay lại trạm sạc, thay pin và tiếp tục hoạt động, giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn và hỗ trợ ca làm việc dài hơn. Điều này giải quyết một thách thức quan trọng trong việc triển khai robot hình người trong môi trường công nghiệp.

Robot Atlas có thể tự động quay trở lại trạm, thay pin trong vòng chưa đầy ba phút và tiếp tục công việc. (Ảnh: Boston Dynamics)

Theo Futuro Prossimo, robot Atlas mới cao khoảng 1,88 mét và nặng 90 kg. Nó có khả năng xử lý hàng hóa nặng tới 30 kg và nâng vật nặng 50 kg trong thời gian ngắn.

Được trang bị cảm biến xúc giác ở tay và hệ thống camera 360 độ, Atlas có thể nhận biết môi trường xung quanh một cách hiệu quả.

Theo Tech Republic, Atlas có thể hoạt động liên tục 4 giờ trong điều kiện bình thường và khoảng 2 giờ khi nâng vật nặng. Phiên bản sẵn sàng sản xuất của Atlas có khả năng tự nhận biết khi nào pin cạn, di chuyển tới trạm sạc được chỉ định, thay pin trong chưa đầy ba phút và tiếp tục nhiệm vụ.

Việc thay pin tự động này giúp robot hoạt động lâu hơn với ít sự can thiệp từ con người, mang lại lợi thế lớn cho các nhà máy có dây truyền hoạt động liên tục.

Boston Dynamics đã thiết kế robot Atlas đặc biệt cho các ứng dụng công nghiệp, bao gồm nâng, di chuyển và xử lý vật liệu. Robot này kết hợp hệ thống truyền động điện, cảm biến tiên tiến và điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để điều chỉnh chuyển động theo môi trường thay đổi, thay vì chỉ dựa vào chuỗi hoạt động cố định.

Theo Boston Dynamics, Atlas học cách xử lý vật nặng thông qua phương pháp học tăng cường và mô phỏng quy mô lớn. Điều này cho phép robot điều chỉnh khả năng nâng, mang vác và giữ thăng bằng chỉ trong vài tuần.

Bước đột phá quan trọng nằm ở tốc độ huấn luyện robot, nhờ vào các hệ thống mô phỏng cao cấp có thể chạy hàng triệu giờ đào tạo trong một ngày, sau đó chuyển giao hành vi và kỹ năng mới sang robot thực trong khoảng một giờ, giúp giảm đáng kể thời gian phát triển.

Công nghệ này cũng giải quyết khoảng cách giữa mô phỏng và thực tế, nơi các kỹ năng học được trong môi trường ảo thường không hoạt động ổn định trong thực tế. Cấu trúc phần cứng đơn giản hóa giúp tạo ra mô phỏng chính xác hơn, từ đó việc chuyển giao hành vi đã học sang robot trở nên hiệu quả hơn.

Robot Atlas chỉ sử dụng hai bộ truyền động trên toàn cơ thể, trong khi cánh tay và chân có thiết kế đối xứng, giúp đơn giản hóa quá trình điều khiển, lập mô hình và huấn luyện. Phần khớp của robot không sử dụng dây cáp, cho phép nó xoay liên tục và giảm thiểu yêu cầu bảo trì.

Những cải tiến này giúp robot kiểm soát toàn bộ cơ thể một cách linh hoạt hơn. Trong quá trình thử nghiệm, Atlas đã vận chuyển một tủ lạnh nặng hơn 45 kg sau khi được huấn luyện với tải trọng nhẹ hơn.

Atlas dự kiến sẽ bắt đầu nhiệm vụ sản xuất tại nhà máy Georgia Metaplant của Hyundai vào năm 2028 và hướng tới tham gia vào các công việc lắp ráp phức tạp hơn vào năm 2030.