Trượt chân khi chụp ảnh, nữ sinh viên rơi xuống vực sâu ở Sơn Trà

(VTC News) -

Ngày 12/8, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng chức năng vừa phối hợp cứu một nữ sinh viên bị trượt chân rơi xuống vực sâu.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11/8, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc một người rơi xuống vực sâu tại khu vực thuộc bán đảo Sơn Trà. Nạn nhân được xác định là N.T.L. (SN 2007, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng; hiện là sinh viên đang học tại Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng triển khai lực lượng cứu hộ nữ sinh viên rơi xuống vực sâu. (Ảnh: Đ.N)

Trong lúc đứng chụp hình tại khu vực trên, L. không may bị trượt chân và rơi xuống vực, vị trí rơi cách đường khoảng 100m.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa hình dốc, hiểm trở và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hộ phải sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, dây cứu hộ để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau một thời gian triển khai, lực lượng chức năng đã tiếp cận và sử dụng dây cứu hộ đưa L. thoát khỏi vực sâu, bàn giao cho lực lượng y tế cùng gia đình.

Cách đây vài ngày, trên bán đảo Sơn Trà xảy ra vụ 4 người bị sóng cuốn khi chụp ảnh.

Cụ thể, khoảng 6h ngày 8/8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong lúc di chuyển, 4 người gồm Trương Thị Ph., Mai Thị Ph., Trần Thị Ánh D. và Nguyễn Th. bị sóng cuốn.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà, Hải đội Dân quân thường trực khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện để tổ chức tìm kiếm.

Việc tìm kiếm các nạn nhân có sự phối hợp của Vùng 3 Hải quân, Công an thành phố, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II. Ngoài ra, các tàu cá của ngư dân hoạt động gần khu vực cũng được huy động tham gia ứng cứu.

Tầm 8h, tàu cá ĐNa 37141-TS của ông Nguyễn Phú Hồng phát hiện, cứu được anh Nguyễn Th. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho tàu SAR 274 để chăm sóc y tế, sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 14h, các lực lượng trên kíp Tàu 629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị Trương Thị Ph. tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.