Triệu tập người cha nghi đánh con ruột nhập viện

Ngày 12/8, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) đang làm việc với ông Đ.T.H.H. (37 tuổi, ngụ TP.HCM) để xác minh, làm rõ phản ánh về việc người này nghi có hành vi hành hung, gây thương tích cho con ruột là bé L.G.B. (8 tuổi).

Theo phản ánh của bà N.T.P. (58 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, bà ngoại và là người trực tiếp nuôi dưỡng bé B. từ nhỏ), khoảng 18 giờ ngày 8/7, bà nhận được điện thoại cầu cứu của cháu ngoại trong tình trạng hoảng sợ, khóc lóc vì bị cha ruột đánh đập.

Cháu B. được xác định có nhiều vết bầm tím trên cơ thể sau khi bị đánh. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngay sau đó, bà P. đến chỗ cháu và ghi nhận trên mặt bé có nhiều vết bầm tím, vùng tai bị chảy máu. Do quá sợ hãi, cháu đã đi vệ sinh ra quần. Bà P. lập tức đưa cháu B. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu.

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ghi nhận tình trạng đau đầu, đau tay trái và ửng đỏ, xây xát một số nơi trên cơ thể cháu L.G.B.

Sau khi đưa cháu đi khám, bà P. đã phản ánh với cơ quan chức năng và gọi điện đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (đầu số 111) mong nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý.

Bà P. cho biết thêm, con gái bà và ông Đ.T.H.H. trước đây chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Chiều 11/8, Công an xã Đông Thạnh đã triệu tập cha của bé là ông Đ.T.H.H. đến làm việc. Ban đầu, ông H. thừa nhận trong lúc tức giận đã đánh con vài cái vì bé nghịch phá chứ không có hành vi bạo hành.

Trong ngày 12/8, lực lượng công an tiếp tục lấy lời khai, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác minh, đánh giá mức độ vi phạm để xử lý theo quy định.