Hướng dẫn tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID

(VTC News) -

Thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, ứng dụng định danh quốc gia VNeID được định hướng mở rộng các tiện ích số, trong đó có liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động.

Việc tích hợp nhằm hỗ trợ người dân thanh toán dịch vụ công, nhận các khoản chi trả an sinh xã hội và thực hiện những giao dịch thanh toán hợp pháp khác, từng bước đưa VNeID trở thành công cụ phục vụ các hoạt động thiết yếu của công dân trên môi trường số.

Chức năng tích hợp tài khoản thanh toán dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Sau khi tích hợp thành công, thông tin tài khoản thanh toán được đưa vào Ví giấy tờ trên VNeID. Người dùng có thể xem thông tin tài khoản, đồng thời lựa chọn một tài khoản thanh toán đã tích hợp để làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Các bước tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID

Các bước tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID.

Bước 1: Truy cập chức năng tích hợp

Người dùng đăng nhập ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ → Tích hợp giấy tờ → Tạo mới yêu cầu.

Sau đó, tại phần lựa chọn loại thông tin cần tích hợp, chọn Tài khoản thanh toán.

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Tại màn hình nhập thông tin tích hợp, người dùng lựa chọn nhà cung cấp, sau đó nhập số tài khoản/thẻ/ví.

Kiểm tra lại thông tin vừa khai báo và tích vào ô “Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng”.

Đây là bước người dùng cần đặc biệt chú ý, bởi thông tin tài khoản được nhập sẽ được hệ thống gửi đi tra cứu. Vì vậy, nên kiểm tra kỹ nhà cung cấp và số tài khoản, thẻ hoặc ví trước khi xác nhận.

Bước 3: Gửi yêu cầu

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng chọn Gửi yêu cầu.

Khi màn hình thông báo gửi yêu cầu thành công xuất hiện, người dùng có thể chọn Tích hợp thêm thông tin khác nếu muốn tiếp tục bổ sung giấy tờ, thông tin khác hoặc chọn Quay về để trở lại màn hình tích hợp.

Yêu cầu sau đó được hệ thống gửi đi tra cứu. Khi tra cứu thành công, kết quả phê duyệt sẽ hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Bước 4: Kiểm tra tài khoản đã tích hợp

Sau khi thông tin được tích hợp thành công, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán.

Ứng dụng yêu cầu xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt tùy theo phương thức xác thực đã được thiết lập trên thiết bị. Sau khi xác thực, danh sách tài khoản thanh toán đã tích hợp sẽ hiển thị để người dùng kiểm tra.

Các bước kiểm tra thông tin tài khoản đã tích hợp trên VNeID.

Có thể dùng tài khoản đã tích hợp để nhận an sinh xã hội

Một tiện ích khác là người dân có thể lựa chọn tài khoản thanh toán đã tích hợp trên VNeID làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Chọn tài khoản đã tích hợp để hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Để thực hiện, người dùng vào Ví giấy tờ → Tài khoản thanh toán.

Trong danh sách tài khoản đã tích hợp, chọn tài khoản muốn sử dụng rồi nhấn “Chọn làm TK hưởng ASXH”.

Ngoài cách này, người dùng có thể nhấn nút tùy chỉnh thông tin, sau đó chọn Liên kết tài khoản hưởng ASXH.

Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Người dùng chọn Xác nhận, sau đó xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Khi thao tác thành công, tài khoản vừa chọn được đánh dấu là Tài khoản hưởng ASXH.

Tùy chọn tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Người dân cũng có thể kiểm tra thông tin này từ màn hình chính VNeID bằng cách vào nhóm dịch vụ An sinh xã hội → Tài khoản hưởng ASXH. Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp.

Có thể hủy tích hợp khi không còn nhu cầu

VNeID cũng cho phép người dân chủ động hủy thông tin tài khoản thanh toán đã tích hợp.

Các bước hủy tích hợp tài khoản thanh toán trên VNeID.

Tại màn hình Tài khoản thanh toán, chọn nút tùy chỉnh thông tin của tài khoản cần xóa, sau đó nhấn Hủy tích hợp thông tin.

Tiếp theo, người dùng chọn Xác nhận và thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt. Hoàn tất thao tác, tài khoản sẽ được xóa khỏi danh sách tài khoản thanh toán trên VNeID.