Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 25/7 đến 31/7

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 25/7 đến 31/7.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 2026 từ 19 đến 29 điểm, ngành Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh dẫn đầu, nhiều ngành sư phạm vượt 28.
Bóng đá Việt Nam nói lời vĩnh biệt với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, nhà chiến thuật hàng đầu và người thầy dễ gần, dễ mến.
Cô từng khiến khán giả si mê bởi hình tượng thuần khiết như đóa sen, vì thế cũng gây thất vọng và bị tẩy chay khi vướng scandal ngoại tình.
Một clip có thể giúp phát hiện bạo lực nhưng khi hình ảnh đứa trẻ bị đánh bị sao chép, phát tán không ngừng, sự tổn thương có thể kéo dài.
Ukraine đã chuyển kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột với Nga cho Mỹ và cho rằng Moskva sẽ sử dụng cuộc bầu cử quốc hội làm cái cớ thực hiện cuộc tổng động viên mới.
Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez chính thức kết hôn sau gần 10 năm bên nhau, trong hôn lễ riêng tư tại Bồ Đào Nha với sự tham gia của 5 người con.
Chỉ vài ngày trước cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, Bình Nhưỡng thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.
Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 50 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 1/8 đến 7/8.
HyperWork chính thức ra mắt Flow - ghế công thái học thế hệ mới trang bị cơ chế tựa lưng kép lần đầu xuất hiện tại HyperWork.
Đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp dân văn phòng giảm mỡ máu, huyết áp, kiểm soát cân nặng và hạn chế những hệ lụy do ngồi nhiều.
Mỹ và Iran vẫn đang giằng co về vấn đề eo biển Hormuz, trong khi Oman là quốc gia đứng giữa đang tích cực làm cầu nối để cùng nhau đạt được thoả thuận cuối cùng.
Cập nhật bảng giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác mới nhất hôm nay 12/8/2026.
Mỹ và lực lượng Houthi cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào vận tải biển, trong bối cảnh triển vọng chấm dứt xung đột ngày càng mờ nhạt.
Vụ án bế tắc, kẻ sát nhân nhởn nhơ sống cùng khu nhà nạn nhân 20 năm cho đến khi công nghệ hiện đại lấy được thông tin từ manh mối duy nhất ở hiện trường năm xưa.
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